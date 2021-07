Zwei Kinder glauben in Anna Harings „Unser toller Nachbar Senior Gott“, dass sie Gott getroffen haben.

Miriam (8 Jahre alt) und Samuel Hüttner (7 Jahre alt) sind Geschwister. Sie haben momentan Sommerferien. Sie spielen an einem der Ferientage fröhlich mit einem Ball im Garten und sehen durch den Holzzaun im Nachbarsgarten einen alten Mann mit weißem Bart und weißem Wallerkleid. Die Kinder sind sich einig, dass der alte Mann so wie der liebe Gott auf dem Schlafzimmerbild ihrer Uroma aussieht. Dazu kommt auch noch, dass sein Name ausgerechnet Senior Gott ist. Er lädt die Kinder am nächsten Morgen zum Himbeerpflücken ein. Sie fragen Senior Gott viele Dinge. Nach seinen Antworten sind sie sicher, dass er der liebe Gott ist. Beim Nachmittagskaffee erklärt er der Familie Hüttner, dass das jedoch nicht der Fall ist.

Nach der Kaffeejause begleiten ihn die Geschwister in dem unterhaltsamen Kinderbuch „Unser toller Nachbar Senior Gott“ von Anna Haring bis zum Gartentor. Auf einmal geschieht etwas Wunderbares, das wirklich nur von Gott geschaffen werden kann. Hat der Nachbar sie also angelogen oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Die rund 40 Seiten lange Kindergeschichte ist mit farbenfrohen Bildern illustriert und eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch zum selbstständigen Lesen. Wer gerne mehr von der Autorin lesen will, der kann via tredition auch den Titel „Lea und der Traumwald“ beziehen.

„Unser toller Nachbar Senior Gott“ von Anna Haring ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33909-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

