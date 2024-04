Twisted Rose schenken ein: Rock ´n `Wine -Tour, mit CD und neuer Single!

Rock `n´ Wine….Unterfrankens Rockhoffnung TWISTED ROSE bringen mit Ihrer neuen CD einen eigene Wein heraus „Twisted Rose“

Unterfrankens Rockhoffnung legt jetzt richtig los! Von einem US-Magazin als _“The new KISS“_ bejubelt und in der deutschen MusiX als „Zukunft der straighten Rockmusik“ beschrieben, überrascht Twisted Rose ihre Fans mit einem staunenswerten Hattrick:

Zum einen kommt – nachdem die Erstauflage auf Vinyl bereits ausverkauft wurde – das Erfolgs-Album „Cherry Tales“ jetzt endlich auch als CD auf den Markt. Unbedingter Anspieltipp: Die gefühlvolle Single „Crossing the Line“.

Als Bonustrack ist außer den bekannten zwölf schweißtreibenden, rockigen Nummern – zusätzlich noch die Hammerballade „Watch the Stars“ zu hören. Performed vom finnischen Ausnahmesänger Racoon wurde dieser bislang nur auf dem gefeierten Benefizsampler „Shine a Light“ zugunsten von Trauerzentren für Kinder veröffentlicht.

Damit nicht genug. Weil guter Wein und lauter Rock nunmal gut zusammenpassen bringt die Band zur Feier des CD-Releases noch eine eigene Weinsorte heraus. Twisted Rosé heißt der edle Tropfen, der – gekeltert vom Kultwinzer Menz – jetzt neu im Merchandise-Shop der Band zu kaufen ist.



Und auch live kräftig ausgeschenkt wird.

Denn Last not least rocken sich Twisted Rose 2024 auch noch durch die Republik. Die Daten:

12.05. / Stuttgart / Radio Neckar

01.06. / Rock Den Acker

14.06. / Zellingen

17.08. / Waiblingen / Talaue Rock

10/24 / Barcelona (Spain) / TBA

02.11. / Chemnitz

07.12. / Kirchheim-Teck / Linde

14.12. / Berlin / PrivatClub



Es sieht also ganz danach aus, als wäre es an der Zeit, dass sich Twisted Rose jetzt an der Spitze der Bands handgemachter Gitarrenmusik aus Deutschland wiederfinden.

Seit 2018 rocken Twisted Rose die internationalen Bühnen und haben sich ganz dem klassischen Rocksound (á la AC/DC und Guns N‘ Roses) verschrieben.

Mit dem Spirit ihrer Vorbilder und dem Sound von heute präsentieren die Rocker um Chris Waluga Songs, die den Vergleich mit alteingesessenen Formationen des Genres nicht zu scheuen brauchen.

Ihre energiegeladene Show, die die Fans zum Schwitzen und die Rockmädels zum Eskalieren bringt, ist mittlerweile weit über die fränkischen Grenzen hinaus bekannt.

Mit ihren Veröffentlichungen waren sie auch international bereits erfolgreich: Platz 3 in den mexikanischen Rock-Charts, Platz 10 in Spanien und mehrere Bestseller-Positionen in den Amazon-Verkaufscharts sprechen für sich!

Twisted Rose sind gekommen um zu rocken. Also: Laut aufdrehen!

