Toni Hertz lässt es musikalisch krachen mit dem Party Mix

Viele Hits ergeben einen Mix

Monik – Es Ist Besser Wenn Man Geht – Du Bist Wie Ein Engel – Feuer Auf Eis – Zurück Zu Dir

Toni Hertz präsentiert „Party Mix“: Eine Sammlung persönlicher Geschichten und Melodien.

Juni 2023

Toni Hertz, der deutsche Schlagersänger, bekannt für sein Gespür für Melodie und Authentizität, gibt das Erscheinungsdatum für sein neuestes Projekt bekannt. Am 2. Juni 2023 stellt er seinen „Party Mix“ vor, eine Kompilation, die einige seiner meistgeschätzten Lieder umfasst.

Der „Party Mix“ beinhaltet eine Reihe von Titeln wie „Monik“, „Es Ist Besser Wenn Man Geht“, „Du Bist Wie Ein Engel“, „Feuer Auf Eis“ und „Zurück Zu Dir“. Diese Zusammenstellung bietet einen Querschnitt durch das musikalische Schaffen von Hertz und zeigt die Vielfalt seiner musikalischen Ausdrucksformen, die von Schlager über Pop bis hin zu Rock reichen.

Jedes Lied in dieser Zusammenstellung ist ein eigenständiger Erzählstrang, oft inspiriert von Hertz‘ persönlichen Erlebnissen. Zum Beispiel die Geschichte hinter „Monik“, die während einer Almparty und einer anschließenden Fahrradtour entstand. Der „Party Mix“ bietet eine einzigartige Gelegenheit, diese Geschichten neu zu entdecken oder erstmals kennenzulernen.

Toni Hertz, mehr als nur ein Schlagersänger, ist ein Erzähler und Entertainer, der es versteht, seine Zuhörer durch seine Musik zu erreichen. Der „Party Mix“ ist eine Einladung, sich auf eine musikalische Reise zu begeben und die kreative Vielfalt und das Talent von Toni Hertz zu erleben.

Für weitere Informationen über Toni Hertz und den „Party Mix“, wenden Sie sich bitte an Hans Peter Sperber (hps-win@gmx.net).

Über Toni Hertz

Toni Hertz ist ein deutscher Schlagersänger, der sich durch seine eingängigen Melodien und die Fähigkeit, echte Geschichten in seine Songs zu weben, auszeichnet. Mit einer breiten musikalischen Palette, die von Schlager über Pop bis hin zu Rock reicht, hat Toni Hertz eine loyale Fan-Basis aufgebaut und beeindruckt sein Publikum stets mit seiner authentischen Musik.

Smart Link: https://orcd.co/partymix

Links:

https://www.facebook.com/tonihertzmusic

https://www.instagram.com/tonihertz/

Songwriter(Text und Musik): Toni Hertz

Verlag: Bailer Music Publishing GmbH

Label und Labelcode: SoundtoPeople, LC 50836

Vocals: Toni Hertz

Produktion: Achim Silberhorn und Stefan Gienger

VÖ: 02.06.2023

UPC: 197189029462

