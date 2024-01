Tim Hemme feat. Andrea Hager – FRIEDEN die schönste Sprache der Welt

Die neue Friedens-Hymne in zwei Sprachen

„Wir sind alle ein kleines Teil vom großen Ganzen. Vielleicht denken wir, dass wir nur ein Sandkorn sind?

Wir alle können etwas tun, denn Frieden beginnt vor unserer Haustür.“

Der Song „FRIEDEN die schönste Sprache der Welt“ ist eine gemeinsame Produktion vom holländischen Komponisten Tim Hemme und der deutschen Songwriterin Andrea Hager.

Die warmweiche Stimme von Andrea Hager erzählt berührend von der Sinnlosigkeit der kleinen und großen Kriege. Eingebettet in den wunderschönen, klangvollen Sound von Tim Hemme werden die Worte sanft und melodisch durch die Musik getragen.

„Frieden ist die schönste Sprache der Welt.

Musik trägt Worte in jedes Herz hinein.

Über Grenzen hinweg, durch alle Mauern, jeder Mensch kann ein Teil davon sein.“

Der Song erscheint in zwei Versionen: Deutsch und Englisch.

FRIEDEN die schönste Sprache der Welt

PEACE the most beautiful language in the world

Interpreten: Tim Hemme feat. Andrea Hager

Musik: Tim Hemme, Text: Andrea Hager

Kooperation: Het Atelier

Time: 03:30 Minuten

ISRC: DEYX82182810

EAN: 4064946271968

VÖ: 18.01.2024

Quelle: Andrea Hager

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

