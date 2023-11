Temptation – der neue Song von Sir Robert feat. Lyoyd

Sir Robert betritt einen neuen, musikalischen Weg

In einer Welt voller Konflikte gehen Sir Robert feat. Lyoyd mit ihrem Song „TEMPTATION“ der oft unterdrückten Spur von Gefühlen nach, die Menschen mehr als alle Vernunft und unabhängig von gesellschaftlichen Normen miteinander verbinden können. In der Sehnsucht nach Zärtlichkeit und dem Begehren liegt eine wunderbare menschliche Energie.

Diversity stellt längst noch nicht in allen Ländern der Erde eine Selbstverständlichkeit dar, für die dieser Song öffnen will. Gerade Musik und Kunst können Raum für Gefühle schaffen. Sie machen glücklich und vermögen die Gesellschaft unbewusst mit zu formen. Sir Robert und Lyoyd Wiliam möchten dazu ihren Beitrag leisten.

Sir Robert begann in den 90ern unter dem Künstlernamen Ralf Buchholz eine erfolgreiche Karriere als Schlagersänger…

„Lass dir nicht von anderen Grenzen setzen, die eigentlich nicht existieren müssen. Lass dir nicht sagen, du bist zu alt für was Neues. Gebt den erfahrenen Menschen neue Chancen, so wie ihr sie später auch gerne hättet“. Mit Lyoyd geht nun Sir Robert mit dem englischsprachigen Popsong „TEMPTATION“ neue Wege.

Der italienische Schauspieler Lyoyd Wiliam ist ein begeisterter Tänzer und Sänger, der schon im Video zum Song „Dancing King“ von Sir Robert getanzt hat. „TEMTATION“ entstand 2023 im Studio KÖLNBONN in Zusammenarbeit mit Shirin Valentine und Sebastian Eichmeier. Musik und Text sind von Sir Robert.

Sir Robert feat. Lyoyd – TEMPTATION 03:01 Minuten

ISRC-Nr. : DE-F28-23-378-01

Music and Lyrics by Ralf Buchholz

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Shirin Valentine & Sir Robert

Cover Photo by Tina Wedel

Video by Buchholz Production

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2023 XENIA Records Best.-Nr. 14378

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

