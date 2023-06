Taubertal Festival 10.-13 August 2023 in Rothenburg ob der Tauber

Auch 2023 rockt das Taubertal-Festival auf der Eiswiese zu Füßen des mittelalterlichen Rothenburg ob der Tauber.

Der familiäre Charakter des Taubertal-Festivals, die Beständigkeit im Line Up, die verschiedenen Campingmöglichkeiten und vor allem der stimmungsvolle Steinbruch, in dem bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert werden kann, machen das Kultfestival zu einem Highlight.

Es gibt vier Bühnen: die Hauptbühne und die „Sounds-For-Nature“- Bühne auf dem großen durchgängigen Festivalgelände, sowie die 2008 etablierte Aftershow-Bühne im Steinbruch. Dort startet das Programm, wenn auf den großen Bühnen die Lichter ausgehen. Außerdem findet hier von Donnerstag auf Freitagnacht vor dem Festival eine großartige Warm-Up-Party mit tollen Live-Acts und Lichtshows statt. Ganz neu ist die Bühne im Burggarten direkt in der Stadt, die zum 25-jährigen Jubiläum des Festivals eröffnet wird. Hoch über dem Festival-Tal und zwischen den Mauern einer lang vergessenen Burg, versteckt sich ein zauberhafter Ort, der Burggarten… hier geht es stilistisch etwas offener zu, unter anderem mit Lesungen und Yoga-Sessions.

Neben PETER FOX, den BROILERS, MARTERIA und ELECTRIC CALLBOY, kommen auch PROVINZ, BILDERBUCH, FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, DONOTS, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, SCHMYT und THE SUBWAYS ins Taubertal.

Weiter bestätigt sind: DICHT UND ERGREIFEND, THE BABOON SHOW, QUERBEAT

W. SHE SLEEPS, 102 BOYZ, EDWIN ROSEN, GROSSSTADTGEFLÜSTER, FJØRT, TEAM SCHEISSE, BETTEROV, DISARSTAR, BLACKOUT PROBLEMS, DESTROY BOYS, AS EVERYTHING UNFOLDS, DEINE COUSINE, ENGST; DREI METER FELDWEG und MOLA.

Mit Peter Fox und seinem einzigartigen Stil, der Elemente aus Reggae, Dancehall und Hip-Hop vereint, ist Stimmung garantiert. Der deutsche Rapper Marteria ist für seine energetischen und vielseitigen Songs bekannt. Er heizt mit seiner Musik ein, die Elemente aus Hip-Hop, Pop und elektronischer Musik kombiniert. Ganz anders die Punkrock-Band Broilers. Ihre Songs handeln von Rebellion, Identität und das Leben in der modernen Gesellschaft.

Weitere Highlights folgen. Beim Taubertal-Festival spielen jedes Jahr über 50 Bands auf 4 Bühnen.

Idyllisch in einer Talsenke entlang der Tauber, ist die Veranstaltung in einem Naturschutzgebiet eine logistische Herausforderung. Der Umweltgedanke spielte dabei von Anfang an eine wichtige Rolle. Die Versorgung durch 100% Ökostrom, das einzigartige Müllsammel-Konzept, Green-Camping für umweltbewusstes Zelten und die enge Kooperation mit „Sounds For Nature“ sind nur einige Beispiele, denen inzwischen andere Festivalveranstalter nacheifern.

Für das Taubertal-Festival gibt es nur noch wenige Karten! Tickets erhalten Sie hier: http://karo-tickets.de/ und an allen CTS Vorverkaufsstellen.

Weitere Infos finden Sie unter: https://taubertal-festival.de/

und auf

https://www.tribe-online.de/music/events/festival-ankuendigung-taubertal-festival-10-13-august-2023-rothenburg-ob-der-tauber/

