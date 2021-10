Der Bonner Schriftsteller Harald Gesterkamp legt mit „Stroke Unit/Besuch in Breslau“ sein drittes, ambitioniertes Buch vor.

Das neuste Buch des Autors Harald Gesterkamp enthält zwei Erzählungen, die sich thematisch und stilistisch sehr unterscheiden, sich jedoch beide mit existenziellen Fragen beschäftigen. „Stroke Unit“ schildert das Schicksal eines Mannes Ende 50, der ohne jede Vorwarnung einen Schlaganfall erleidet. Er wird in der Bonner LVR-Klinik auf der Stroke Unit medizinisch versorgt und erlebt dort teilweise skurrile Dinge, die seiner Genesung jedoch durchaus förderlich sind. Gesterkamp räumt ein, dass sein eigenes Schicksal für die Erzählung Pate gestanden hat. Der Schriftsteller und Deutschlandfunk-Redakteur erlitt im April selbst einen Schlaganfall, von dem er sich inzwischen nach eigenen Angaben gut erholt hat.

„Besuch in Breslau“ wiederum ist eine Erzählung, die der Autor schon vor seiner Erkrankung geschrieben hat. In der Geschichte besucht ein Mann aus touristischem Interesse das heute polnische Breslau und gerät plötzlich mitten in seine eigene Familiengeschichte. Sein Großvater war nämlich in den 30er Jahren Richter am Landgericht der schlesischen Großstadt. Im März 1933 stürmte die SA das Gerichtsgebäude, um die jüdischen Juristen vom Dienst zu entfernen. Die Mehrheit der Richter beschloss, alle Prozesse abzusagen und die Justiz zu blockieren. Stilistisch wechselt die Ich-Perspektive in dem Text mehrfach vom Enkel zum Großvater und zurück, was eine eindringliche Nähe zum Geschehen erzeugt.

Bereits in seinem Roman „Humboldtstraße Zwei“ (Tredition 2016) hatte Gesterkamp einen Teil der Handlung in Schlesien spielen lassen. Lassen Sie sich auf zwei lebensnahe Erzählungen ein, die sie nicht nur in ein fremdes Leben und eine ferne Zeit einladen, sondern sich auch zeitkritisch mit ganz aktuellen Themen wie Vergangenheitsbewältigung, Midlife, Tod und Gesundheit auseinandersetzen.

„Stroke Unit/Besuch in Breslau" von Harald Gesterkamp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-40291-1 zu bestellen.

