Die Newcomerin auf dem Weg nach oben

In Anne Berndts neuem Song STERNENSTAUB geht es um große Gefühle und eine Liebe, die so magisch ist, dass der Geliebte mit Sternenstaub verglichen wird. Frisch verliebt sein ist das schönste Gefühl der Welt und Kopf und Herz hängen regelrecht in den Sternen! Statt zu sagen: „Ich habe mich in dich verliebt“ klingt „Du bist wie Sternenstaub für mich!“ viel poetischer und schöner, oder? Aber ob die Liebe bleibt, steht ebenso in den Sternen. Der Song soll gute Laune verbreiten und zum Tanzen und Träumen anregen.

In einem aufwändigen Musikvideo, dessen Produktion ein ganzes Jahr gedauert hat, spielt sie eine einsame Hausfrau, die sich in den männlichen Star ihrer Lieblingsserie verliebt und mit ihm eine aufregende Fantasiereise durch die Galaxie unternimmt, bis er sich am Ende kurz vor dem lang ersehnten Kuss wieder in Sternenstaub auflöst und verschwindet. Produziert wurde das Musikvideo von der Kölner Agentur Creave – Film Agency (www.creave.de), die Anne Berndt 2018 mit Christian Schmitz gegründet hat. Gedreht wurde größtenteils vor Greenscreen und verschiedene Planeten und Fantasiewelten im Nachhinein per Hand von Filmemacherin Joy Saphira gemalt und einzeln in 3D-Optik eingesetzt. Neben Anne Berndt selbst ist Schauspieler Lukas Heinrich zu sehen.

STERNENSTAUB wurde gemeinsam von Anne Berndt, Jonas Pieper und Phil Kasse geschrieben. Der Song wurde im Frühling 2021 in einem Hagener Tonstudio aufgenommen, wo auch Annes Vorbild Udo Lindenberg bereits einige Songs aufgenommen hat! Weitere musikalische Vorbilder sind Helene Fischer, Abba und Frida Gold.

STERNENSTAUB ist Anne Berndts dritte eigene Single. 2020 brachte sie ihre ersten Singles „Der perfekte Sound“ und „Hallo Winter“ raus, welche bei dem ein oder anderem Schlagerradiosender liefen. Im April 2022 releaste sie außerdem unter dem Künstlernamen „Princessa Ann“ den spanischen Titel „Volver a Vivir“ zusammen mit Techno-Legende Matthias Menck. Alle 4 Videos hat Anne Berndt als Independent-Künstlerin selbst produziert und finanziert.

Neben ihren eigenen Produktionen arbeitet Anne Berndt hauptberuflich als Sängerin und Schauspielerin. So ist sie aktuell bis Januar 2022 in der neuen Musikshow „MÄDELSABEND – und es hat Zoom gemacht“ in einer Hauptrolle am Boulevardtheater Dresden zu sehen, wo sie mit ihren Kolleginnen die 40 größten deutschen Schlager singt.

Komponist und Texter: Anne Berndt, Jonas Pieper, Phil Kaase

Verlag: Melodie der Welt

ISRC-Nr: TCAGF2284225

UPC: 859762562604

