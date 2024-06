SOUL OF AFRIKA – Münchens erste Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst feiert zweijähriges Jubiläum

Die Galerie SOUL OF AFRIKA in München feiert ihr zweijähriges Jubiläum an zwei Tagen. Kunstliebhaber sind am 7. und 8. Juni herzlich zur Vernissage und Party in der Kunstgalerie eingeladen.

Ach, wie schnell die Zeit vergeht! Es kommt einem vor wie gestern, als die Galerie SOUL OF AFRIKA vor zwei Jahren in der Lindwurmstraße in München eröffnet hat. Doch die Zeit ist nicht tatenlos vorbei gegangen. Das Start-up konnte seiner Mission mehr als gerecht werden. Die Galerie hat viele zeitgenössische afrikanische Künstler:innen im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht sowie unzählige ihrer Werke an Kunstliebhaber vermittelt.

Galerie in München feiert zweijähriges Jubiläum

Nun ist es an der Zeit das zu feiern! Und das soll gebührend in Form eines zweitägigen Doppel-Events passieren:

Das Highlight am Freitag den 7. Juni ist die Vernissage des zeitgenössischen Künstlers Pepito Anumu aus Freising. Zwischen 16:00 und 22:00 Uhr stellt der gebürtige Togolese eine Auswahl seiner Gemälde vor. In einem beeindruckenden Zusammenspiel von Farbe und Material drückt der Künstler seine Verbundenheit zu seinem Heimatkontinent aus. Mit kräftigen Farben und starken Kontrasten erzählt Pepito Anumu Geschichten über das Leben

in Togo.

Vernissage & Party in der Kunstgalerie

Am Samstag den 8. Juni stehen von 13:00 bis 18:00 Uhr sowohl die Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt, die seit zwei Jahren das Herzstück der Galerie SOUL OF AFRIKA bilden, als auch eine Reihe von neugewonnen afrikanischen Bildhauer:innen und Maler:innen. Es öffnet sich die Tür zu einem modernen und kreativen Afrika, das unter anderem Künstler:innen wie Khaya Sineyile, Sarah Danes Jarrett, Vivian Timothy, Johan Alberts; Bildhauer:innen wie Carey Carter und Bryan Cusack, aber auch Print-Kunstwerke wie die von Richard Scott und Linnea Frank hervorbrachte.

Nach der Vernissage wird gefeiert! Am Samstag den 8. Juni ab 17 Uhr steigt die Jubiläumsfeier in der Galerie SOUL OF AFRIKA. Zu leckeren Snacks und Drinks wird DJ Linola mit seinen Afro-Beats die Stimmung zum Kochen bringen.

Event für Kunstbegeisterte mit Liebe zu afrikanischen Kulturen

Das Doppel-Event ist ideal für Kunstbegeisterte mit Liebe zu afrikanischen Kulturen, Menschen mit Freude an Inneneinrichtung oder auch Unternehmen, die sich für repräsentative moderne afrikanische Kunst interessieren. Weitere Informationen zu unserer Eröffnungsfeier, den Kunstwerken und Künstlern sind auf unserer Webseite www.soulofafrika.com zu finden.

