smow präsentiert den Film „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“

Gemeinsam mit dem Filmverleih Rise and Shine Cinema präsentiert smow den Film „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“, der am 18. September 2024 bei der Filmkunstmesse in Leipzig gezeigt wurde.

Der Film unter der Regie von Beatrice Minger thematisiert das Leben der weltbekannten Designerin und Architektin Eileen Gray sowie ihr ikonisches Bauwerk, das Haus E.1027. Zahlreiche Möbelstücke wurden speziell von Eileen Gray für dieses Haus entworfen. Der Adjustable Table E 1027, der auch das Haus im Namen trägt, gehört zu den wichtigsten Designs des 20. Jahrhunderts und wird von smow als lizenziertes Original vertrieben.

Nach wie vor sind Frauen im Designbereich stark unterrepräsentiert, weshalb sich smow verstärkt für deren Förderung einsetzt und aktiv daran arbeitet, ihre Sichtbarkeit nachhaltig zu erhöhen. Etablierte Biografien und Geschichten hinter bestimmten Möbeln und Designepochen werden gezielt hinterfragt und neu aufgearbeitet. Jedes Jahr erklärt smow außerdem anlässlich des Internationalen Frauentags den Monat März zum „DesignerINNENmonat“. In diesem Zeitraum werden nicht nur vielversprechende Design-Newcomerinnen vorgestellt, sondern auch prägende Designerinnen der Möbelgeschichte in das ihnen zustehende Rampenlicht gerückt. „Mit der aktuellen Kollaboration im Rahmen der Filmpromotion setzen wir unsere Vision, über Designerinnen und ihr Schaffen zu informieren und diese zu würdigen, einmal mehr in die Tat um. Die Gleichstellung und Sichtbarkeit von Frauen in der Designbranche ist uns eine Herzensangelegenheit.“, erklärt smow Gründer Jörg Meinel.

Eileen Gray: Eine Pionierin der Moderne

In „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“ wird nicht nur die architektonische Bedeutung des Hauses E.1027 thematisiert, sondern auch Eileen Grays visionäre Designphilosophie und ihr vielseitiges Schaffen beleuchtet. Als eine der bedeutendsten Designerinnen des 20. Jahrhunderts entwarf Gray Möbel, die durch ihre Funktionalität und zeitlose Eleganz überzeugen. Ein Beispiel dafür ist der Adjustable Table E 1027, in dem die damals innovativen Materialien Stahlrohr und Glas eine elegante Einheit bilden. Heute von ClassiCon produziert, vereint der höhenverstellbare Beistelltisch Ästhetik und Praktikabilität und bleibt ein Paradebeispiel für die Klassische Moderne.

Premiere und Kinostart

Die Dokufiktion „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“ startet am 24. Oktober 2024 deutschlandweit in den Kinos.

Weitere Informationen zu Gray und ihrem berühmten Sommerhaus E.1027 sind ab sofort unter smow.de abrufbar. In Kürze erscheint hier auch das smow-exklusive Interview mit Regisseurin Beatrice Minger.

smow betreibt neben dem erfolgreichen Onlineshop für Designmöbel und Accessoires auch Einrichtungshäuser in 17 deutschen Städten sowie einen Schweizer Standort und realisiert komplexe Einrichtungsprojekte von der Planung bis zur Umsetzung und Nachbetreuung.

