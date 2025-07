Plötzlich steht Elvis im Raum – King Eddy als Überraschungsgast für Events

Mit kraftvoller Stimme und Originalschmuck begeistert King Eddy als Elvis-Darsteller bei Events – live, emotional und authentisch wie das Original.

Mit Originalbrille, typischem Elvis-Schmuck und unverwechselbarem Charisma lässt Entertainer King Eddy den King of Rock’n’Roll wieder auferstehen. In seiner Rolle als „Elvis Alive“ sorgt der erfahrene Künstler aus Nordrhein-Westfalen bei Geburtstagen, Hochzeiten und Firmenfeiern für unvergessliche Showmomente – buchbar als Überraschungsgast oder offizielles Highlight.

King Eddy verkörpert alle drei großen Schaffensphasen von Elvis Presley – von den rockigen 50ern über die charmanten 60er bis hin zum glamourösen Las-Vegas-Stil der 70er-Jahre. Die Brille und der Schmuck stammen von denselben Herstellern, die bereits Elvis selbst ausstatteten – ein Detail, das bei Fans und Kennern für Gänsehaut sorgt. Seine Shows sind keine Imitation, sondern eine liebevolle Hommage mit Stimme, Stil und Seele.

„Wenn ich als Elvis auftauche, entsteht oft Gänsehaut – besonders, wenn das Publikum nichts ahnt und dann plötzlich dieser große Moment kommt“, erklärt King Eddy. „Viele Gäste haben Tränen in den Augen, andere lachen, tanzen oder filmen direkt mit – das ist echtes Entertainment.“

Seit über 40 Jahren steht King Eddy auf der Bühne und begeistert mit seiner Präsenz, seinem Humor und seiner musikalischen Präzision. Besonders beliebt ist er als Überraschungsgast bei runden Geburtstagen, bei Hochzeiten oder als Highlight auf Firmenfeiern. Seine Auftritte sind flexibel buchbar: von kompakten 20 Minuten bis hin zu abendfüllenden Sets mit mehreren Showblöcken, Begrüßung, kleinen Gags und personalisierter Songauswahl.

2022 sorgte King Eddy auch medial für Aufmerksamkeit: Als bekannt wurde, dass Elvis-Hochzeitskapellen in Las Vegas juristisch bedroht waren, wurde er als deutsche Stimme der Elvis-Szene interviewt. Die BILD-Zeitung zitierte ihn damals mit den Worten:

„Wenn man Elvis-Hochzeiten verbieten will, verbietet man Liebe.“

? Link zum Artikel: Eddy in der BILD-Zeitung

King Eddy überzeugt durch professionelle Vorbereitung, technische Eigenständigkeit und emotionale Nähe zum Publikum – ob im kleinen Familienkreis oder bei großen Firmenveranstaltungen.

Über King Eddy:

Eddy Ebeling alias „King Eddy“ ist professioneller Sänger, Entertainer und Showproduzent. Mit Formaten wie Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, BigBlue.show (The Blues Brothers(TM) Tribute), Kultschlager Hitparade und Elvis Alive gehört er zu den vielseitigsten Retro-Künstlern im deutschsprachigen Raum. Seit vier Jahrzehnten steht er auf der Bühne – live, authentisch und immer nah am Publikum. Seine Agentur Eddy Events bietet maßgeschneidertes Entertainment für private und geschäftliche Anlässe.

