Paradise – der neue Discoknaller von dee jay RUFUS feat. Mark Wilson

Die zweite Single des Erfolgs-Duos

dee jay RUFUS feat. Marc Wilson entführen uns musikalisch ins „paradise“ und geben uns allen einen coolen Vorgeschmack auf den Sommer 2024. Wieder einmal ist es diesem kreativen Team gelungen, eine nicht vorhersehbare und zudem sehr erfrischende Musikproduktion abzuliefern. Euro-Reggae gepaart mit einem typischen 90er Vocal-Sound ergeben eine Sommerbrise der besonderen Art.

Bewusst haben dee jay RUFUS feat. Marc Wilson hier sehr kommerzielle Maßstäbe an ihren Song „paradise“ angesetzt. Locker, flockig und unbeschwert, frei von all dem Alltäglichen, einfach coole Riffs, Sounds, Grooves und das sofort spürbare Karibik-Feeling.

Musik ist Emotion und genau dieses Kopf-Kino vermittelt „paradise“. Also Augen zu, Musik an und Schwupps ist man am weißen Palmenstrand umgeben von himmelblauem Wellenwasser und natürlich Sunshine pur. Genau das ist es was dieser Song von dee jay RUFUS feat. Marc Wilson vermittelt. Jetzt fehlt nur noch der passende Cocktail…

Ach ja, da ist ja noch der ganz besondere Rap-Part, den Marc Wilson teils in Zulu interpretiert, in Anlehnung an „Bi Ba Be Le“, mit dem die beiden erfolgreich in dieses Jahr gestartet sind.

Nicht nur für dee jay RUFUS ist dies ein weiterer Beleg seines unermüdlichen Schaffens. Aktuell ist er noch immer mit seiner „Stumblin‘ In“ Version und der deutschen Variante „Schau mal herein“ im Airplay der verschiedensten Stationen und voll angesagt bei den DJs in Clubs und Tanztempeln.

Selbstverständlich spürt man auch beim neuesten Werk „paradise“ die sehr feinfühlige musikalische Handschrift von dee jay RUFUS, alias Jürgen Kerber und dem genialen Studio-Produzenten Robert Meister. Und jetzt bitte: „Cabin Crew, prepare for takeoff … get ready to take off into paradise…“

„paradise“ – dee jay RUFUS feat. Marc Wilson

Teil 2 der Trilogie

ISRC: DE-F28-24-389-01 / Länge: 2:34

Music and Lyrics by dee jay RUFUS, Robin Masters, Marc Wilson

Publishing by JAY KAY Music

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

Vocals by Marc Wilson, Luisa Conrad, Patricia Klein

Recording, mixing and mastering

by Robert Meister & dee jay RUFUS

Studio work in the TonArt Studio Bremen

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14389

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: JayKay Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.