Ostfrieslandkrimi „Gastromord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Im Restaurant Friesenstern wird die Chefin ermordet im Heizungskeller gefunden. Ihr Notizbuch mit geheimen Rezepten fehlt. Erfolgsneid oder eine Beziehungstat? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren!

Im fünften Fall der Ostfrieslandkrimi-Reihe „Die INSEL Polizistinnen“ erhalten Nele und Jule Hibenga einen Mordfall: Eine Restaurantchefin wird auf Wangerooge tot aufgefunden. Die Ermittlerinnen stoßen auf Eifersucht, Affären und ein fehlendes Notizbuch. Wer ist der Täter?

Klappentext „Gastromord auf Wangerooge“:

»Es gab einen Mord im Gourmet-Restaurant oben an der Strandpromenade.« Die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga erreicht ein Anruf aus dem Lokal Friesenstern. Ein Angestellter hat die Chefin ermordet im Heizungskeller des kurz zuvor eröffneten Restaurants auf Wangerooge gefunden! Wo liegt das Motiv für den Mord? Etwa Eifersucht auf ihren Erfolg – stand doch bereits eine erste wichtige Auszeichnung ihrer Kochkünste in Aussicht. Der Verlust ihres Notizbuches, in dem sie ihre geheimen Rezepte aufschrieb, deutet jedenfalls darauf hin. Oder handelt es sich in Wahrheit um eine Beziehungstat? Wer waren die Männer in ihrem Leben? Ein seltsamer Typ im Karohemd, mit dem Annika noch am Mordabend mehrere lautstarke Auseinandersetzungen auf Wangerooge hatte, erscheint äußerst verdächtig. Doch im Laufe der Ermittlungen wird deutlich, dass die Tote mehrere Affären hatte. Endete eine davon tödlich?

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe:

„Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Nele steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

