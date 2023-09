Orte der Bildung in Rudolfsheim-Fünfhaus

Kulturspaziergang

Der 15. Wiener Bezirk „Rudolfsheim-Fünfhaus“ verfügt seit jeher über eine vielfältige Bildungslandschaft. In diesem Kultur-Spaziergang erfahren Sie unter anderem, was es mit der Kinderbewahranstalt in der Herklotzgasse, den ehemaligen Volksschulen in der Oelweingasse, der Talgasse und der Viktoriagasse sowie mit dem Wirken der Lehrerin und Schriftstellerin Rosa Barach auf sich hat und was aus diesen Institutionen und Personen geworden ist. Der Kultur-Spaziergang endet im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, in dem Sie anschließend die Sonderausstellung zum Thema „Bildung in Rudolfsheim-Fünfhaus“ besuchen können.

Dieser Kultur-Spaziergang mit Museumsleiterin Brigitte Neichl ist Teil der Kooperation zwischen der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus und Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus.

Datum: Samstag, 23.9.23

Uhrzeit: 14-16 Uhr

Treffpunkt: VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien, Schwendergasse 41

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 52, 60 Anschützgasse. U3, U6 Westbahnhof

Eintritt frei. Tickets buchbar unter: https://doo.net/veranstaltung/131432/buchung

Eventtelefon: +43(664)249541

Event-Email: office@bm15.at

Alle Mitarbeiter:innen der 23 Wiener Bezirksmuseen sind ehrenamtlich tätig, d.h. die Arbeit erfolgt unentgeltlich und in der Freizeit. Wir freuen uns aber natürlich über eine kleine Spende.

Das Bezirksmuseum Wien Rudolfsheim-Fünfhaus hat geöffnet: Montag 17-19 Uhr, Freitag 15:30-17:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

Österreich

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Pressekontakt:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.