Online-Liebe zu einem Unbekannten bringt Österreicherin Glück

Sie stürmt mit ihrem Song die Radio-Charts.

Wenn das Social Media Profil eines Unbekannten plötzlich die volle Aufmerksamkeit erregt und sich daraus eine Liebesgeschichte entspinnt, dann befindet man sich mitten im Plot der neuen Single „#Liebe (Hashtag Liebe)“ von Charlien. Die junge Künstlerin liefert gleich zu Beginn des Jahres einen echten Überraschungs-Hit und stürmt damit die österreichischen Radio-Charts.

Live-TV-Premiere feierte die Single am Wochenende in ORF2 und im MDR beim Wenn die Musi spielt – Winter Open Air 2024.

Es passiert selten, dass ein Song nur drei Wochen nach seiner Veröffentlichung in die Top-Regionen der österreichischen Radio-Charts konservativ stürmt. Der aufstrebenden österreichischen Schlagersängerin Charlien (29) gelang dieses Kunststück gleich zu Beginn des neuen Jahres. Mit „#Liebe (Hashtag Liebe)“ holte sie sich Platz 3 und ließ so prominente Namen wie Maite Kelly oder Beatrice Egli hinter sich.

In ihrer Hit-Single geht es um das Social Media Profil eines Unbekannten, das plötzlich die volle Aufmerksamkeit der Protagonistin erregt. Sie klickt sich durch die Fotos und Beiträge des Unbekannten und taucht immer tiefer in seine Welt ein. Was mit ein paar ersten Nachrichten langsam beginnt, gipfelt schließlich in einem Post mit einem unscheinbaren „#Liebe“. Und schon dreht das Herz, begleitet von treibenden Beats und symphonischen Streicherklängen, tausend wilde Loopings und es entfaltet sich ein Song, der so schnell nicht mehr aus dem Ohr geht.

Charlien, die schon seit zwei Jahren als großes Versprechen für die Zukunft gilt, schaffte 2023 mit ihrer Single „Millionen Optionen“ den großen Durchbruch. Sie stürmte in Deutschland in die Top 10 der Radiocharts konservativ und konnte das in ihrer Heimat Österreich mit Platz 3 sogar noch toppen. Mit dem Smago-Award als „Neuentdeckung des Jahres 2023“ erhielt sie den ersten Musikpreis ihrer Karriere und feierte vor einem Millionen-Publikum bei der Starnacht am Neusiedler See und dem ZDF-Fernsehgarten ihre größten TV-Auftritte bislang. Dabei stand sie mit Superstars wie Johnny Logan, Tony Christie, Nik P. oder Vanessa Mai gleich zweimal live auf der großen TV-Bühne.

Auch das neue Jahr startete Charlien gleich mit einem großen TV-Auftritt. Beim „Wenn die Musi spielt“ – Winter Open Air am 20. Januar präsentierte sie zum ersten Mal ihre aktuelle Hit-Single „#Liebe (Hashtag Liebe)“ live in ORF2 und im MDR. Ein weiterer Meilenstein in ihrer noch so jungen Karriere. Man darf deshalb auf ihr Debüt-Album gespannt sein, das bereits in den Startlöchern steht und von Hubert Molander produziert wird. Der Gewinner des Amadeus Music Awards 2021 ist einer der erfolgreichsten Schlager-Produzenten überhaupt und schrieb schon Nummer 1 Hits für Semino Rossi, Beatrice Egli oder Vanessa Mai. Keine schlechten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft dieser aufstrebenden Sängerin.

