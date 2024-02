Norman Keil Single Release von „Elvis“ am 09.02.2024

Singleauskopplung „Elvis“ aus dem aktuellen Album „Kolossal“ von Norman Keil am 09.02.2024. Die erste Geschichte aus „The Magic Of A Tale“ von dem Künstler Ole Ohlendorff die veröffentlicht wird!

Norman Keil veröffentlicht die Single „Elvis“ aus seinem neuen Album „Kolossal“ auf allen digitalen Kanälen.

Am 09.02.2024 um 11:00 Uhr geht die Single online. Um 16:00 Uhr folgt dann das dazugehörige Musikvideo dazu.

Norman Keil hat vor kurzem sein neues Album „Kolossal“ veröffentlicht, dass eine Sammlung von Titeln ist, die während der Corona-Pandemie entstanden sind. Zu dieser Veröffentlichung hat Norman den brandneuen Titel „Elvis“ hinzugefügt, der nun, als Singleauskopplung daraus erscheint. Die Idee zu diesem Song stammt aus dem Projekt „The Magic of a tale“ des legendären Künstlers Ole Ohlendorff und erzählt Norman Keils ganz persönliche Geschichte, wie er durch den „King“ zur Musik gekommen ist und das Gemälde „Elvis Presley“ aus der Serie „Dead Rock Heads“ von Ole Ohlendorff ihn dazu inspiriert hat.

In dem Projekt „The Magic of a tale“ erzählen bekannte Persönlichkeiten (Ingo Pohlmann, Doro Pesch, Gunter Gabriel, Dr. Monika Griefahn, Christoph Stein-Schneider, Steffi Stephan u.v.m.) ihre persönliche Geschichte zu verstorbenen Rockmusiker:innen aus der weltweit größten Porträtserie „Dead Rock Heads“ dieses Künstlers.

„Kolossal“ ist ab sofort erhältlich und zeigt Norman Keils vielseitiges musikalisches Talent. Die Songs auf dem Album spiegeln die Herausforderungen und Emotionen wider, die viele Menschen während der Pandemie erlebt haben und zeigen Normans breite Palette an vielschichtigen Songwriting.

Zur Veröffentlichung der neuen Single geht Norman Keil auf „Kolossal-Tour“, um die neuen Songs live zu präsentieren. Fans können sich auf mitreißende Konzerte freuen, bei denen sie die energiegeladene Performance von Norman Keil erleben können.

„Kolossal“ ist ein beeindruckendes Album, das die kreative Kraft von Norman Keil unterstreicht und gleichzeitig mit dem Song „Elvis“ einen Einblick in die Kunstwelt von Ole Ohlendorff bietet. Mit seiner eindringlichen Musik und den berührenden Texten hat Norman Keil ein Album geschaffen, das die Höhen und Tiefen des Lebens während der Pandemie einfängt.

Norman Keil zählt ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr nur als Geheimtipp. Er ist bereits eine Institution. Norman Keils Texte treffen direkt ins Herz – da ist nichts verschleiert, nichts geschönt, Keil singt ehrlich und geradeheraus, was er selbst erlebt hat. „Ich will keine Kunstfigur sein“, sagt er und hat keine Scheu davor, auf der Bühne sein Innerstes nach außen zu kehren und das Publikum dabei zutiefst zu berühren. Seine entwaffnende Art ist der Grund, dass er auch als Songschreiber erfolgreich ist: „Perfekt“ und „Klassenfahrt“, die populärsten Radiosongs der Band „Wingenfelder“ (bekannt durch „Fury in the Slaughterhouse“), stammen aus seiner Feder.

Seine Lieder und Texte erzählen Geschichten aus dem Alltag, von Träumen, von Horizonten. Diese Songs nehmen Dich an die Hand und führen Dich behutsam durch die Zeit. Die Dichtungen seiner Texte performen umgehend Bilder in Deinem Kopf. Immer wieder gibt es Neues in seinen Songs zu entdecken. Ob in sich kehrend oder aufbrausend rasant, jeder seiner Titel hat Charme.

Norman Keil war lange Zeit in der Band Wingenfelder, bevor er als Solokünstler durch Deutschland tourte und in Vorprogrammen von Gregor Meyle bis Johannes Oerding spielte. Ein weiterer Höhepunkt waren auch die Auftritte bei Udo Lindenberg, wo Norman Keil als Bestandteil des Programms auf dem Rockliner 4 mehrere Konzerte auf See gespielt hatte. Unvergessliche Momente für alle, die dabei sein konnten.

