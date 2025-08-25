Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spielkartenmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Als ein toter Urlauber im Hinterhof einer Strandbar gefunden wird, ahnen die Inselpolizistinnen noch nicht, bei welcher Freizeitaktivität der Mann beteiligt war. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Im neuen Ostfrieslandkrimi der INSEL Polizistinnen ist eine Gruppe spezieller Urlauber Ziel von mysteriösen Morden. Um das zu verhindern, müssen Nele und Jule Hibenga allerlei Hinweisen nachgehen. Dient das Rätselspiel, an dem die Gruppe beteiligt ist, womöglich nur als Vorwand, um eine alte Rechnung zu begleichen? Ein Ostfrieslandkrimi der puren Nervenkitzel verspricht!

Klappentext:

Eine kurioses Rätselspiel führt in den Tod! Nach einer abendlichen Quizveranstaltung in der Strandbar Flamingo auf Wangerooge finden die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga unverhofft den toten Urlauber Ludger Sörensen. Er wurde offenbar im Hinterhof des Gebäudes mit einem schweren Gegenstand erschlagen. Der Fall erweist sich als äußerst mysteriös. Auf seinem Tisch, an dem er den Abend verbrachte, wird eine aufgespießte Spielkarte mit einem seltsamen Zeichen gefunden, und in seinem Pensionszimmer befindet sich eine Pinnwand mit genauso rätselhaften Markierungen. Zudem war der Ermordete anscheinend mit einer Gruppe von Leuten auf der Nordseeinsel, doch als die beiden Polizistinnen mit ihnen Kontakt aufnehmen wollen, geschieht ein zweiter Mord! Es stellt sich heraus, dass alle Beteiligten auf Wangerooge sind, um an einem grotesken Rätselspiel teilzunehmen – dem Gewinner winkt viel Geld! Doch wer ist der geheimnisvolle Mastermind, der hinter den Kulissen die Strippen zieht?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FNLNWFMQ sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076627326.

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Polizistinnen“

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

