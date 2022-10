Ein Umschlag mit einer geheimen Botschaft wird bei der Borkumer Polizeistation abgegeben. Der Inhalt: ein Rätsel. Dann wird eine Leiche in der Pension gefunden, die in der Botschaft genannt wurde …

In dem neuen aufregenden Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma befasst sich das bekannte Ermittlerduo der Nordseeinsel mit dem Mord an einem exzentrischen Geizhals. Ging es um sein bisher unbekanntes Vermögen? Mona Sander und Enno Moll ermitteln …

Zum Inhalt von „Friesengeiz“:

»Ohne Hilfe bin ich verloren … Halten Sie nach der Eule Ausschau.« Die Borkumer Kommissare Mona Sander und Enno Moll rätseln über die geheimnisvolle Botschaft, die in einem Umschlag bei der Polizeistation abgegeben wurde. Doch als sie in der Pension, die der Verfasser der mysteriösen Zeilen als seinen Aufenthaltsort angegeben hatte, nach dem Rechten sehen, liegt Volker Kempe bereits tot in seinem Zimmer. Jemand hat den Mann, den man rein äußerlich für einen armen Schlucker hätte halten können, vergiftet! In Wirklichkeit besaß Volker Kempe, der jahrzehntealte Kleidung trug und gebrauchte Briefumschläge aus dem Müll fischte, ein beträchtliches Vermögen. Wurde der exzentrische Geizhals wegen seines Geldes aus dem Leben gerissen? Und welche Rolle spielt die elegante Dame im Hosenanzug, mit der Volker Kempe kurz vor seinem Tod gesichtet wurde? Plötzlich hat Mona einen Einfall, was es mit der Eule aus der rätselhaften Nachricht auf sich haben könnte …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt dreissig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. „Friesengeiz“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesengeiz“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BHZTSY1Y sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesengeiz-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_39195282-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.