Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche bei der Geburtstagsfeier“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Eine fröhliche Geburtstagsfeier, ein toter Fischer an einem Kranhaken und vergiftete Polizisten! Wo ist da ein möglicher Zusammenhang? Die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese gehen auf Spurensuche.

Was als heiteres Fest auf einem Greetsieler Ausflugsschiff beginnt, entwickelt sich zu einem äußerst komplexen Kriminalfall, in dem die Beweggründe kaum zu erkennen sind. Wollte der Mörder nur den alten Fischer Derek Lopper ausschalten oder war ein Racheakt gegenüber der gesamten Emder Kripo das Hauptmotiv?

Zum Inhalt von „Die Leiche bei der Geburtstagsfeier „:

»Alles Gute zum Geburtstag«, ruft Kommissarin Ruth Fasan ausgelassen! Der Gerichtsmediziner Frank Fixlmillner feiert seinen Geburtstag mit einem maritimen Buffet auf dem Greetsieler Ausflugsschiff Störtebeker. Die gesamte Belegschaft der Emder Kripo sowie einige Greetsieler Ermittler sind an Bord. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt! Bis zu dem Zeitpunkt, als die Störtebeker an einem Schiffsanleger an der Knock vorbeifährt, denn dort bemerkt Kommissarin Ruth Fasan plötzlich eine Gestalt an einem Kranhaken. Da hängt ein Toter. Jemand hat den alten Greetsieler Fischer Derek Lopper umgebracht! Währenddessen geht es großen Teilen der Geburtstagsgesellschaft immer schlechter. Der Zustand ist so kritisch, dass es sich unmöglich um eine gewöhnliche Lebensmittelvergiftung handeln kann. Von den Feiergästen können folglich nur diejenigen in dem Mordfall ermitteln, die den Fisch nicht angerührt haben: Ruth Fasan und ihr Kollege Hagen Reese von der Polizei Greetsiel sowie ausgerechnet die Emder Kommissarin, die Ruth äußerst feindselig gesinnt ist … Wie sich bald herausstellt, hatte der ermordete Fischer auch die Störtebeker vor der Geburtstagsfeier beliefert. Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Derek Lopper und dem giftigen Fisch an Bord?

„Die Leiche bei der Geburtstagsfeier “ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche bei der Geburtstagsfeier “ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0D2DNHQRM sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-leiche-bei-der-geburtstagsfeier-ostfrieslandkrimi_43681518-1.

Zum Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

