Feuerwehrsirenen wecken Kommissarin Ruth Fasan auf, da der Gulfhof der Familie Gerod in Greetsiel brennt. Eine Gutachterin entdeckt einen menschlichen Totenschädel im Boden! Was ist geschehen?

Die Greetsieler Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese haben es diesmal mit einem mysteriösen Verbrechen zu tun: Die Geschichte der Familie Gerod muss möglicherweise überdacht werden, da mehrere Möglichkeiten bestehen, wer der Tote sein könnte. Die Anwesenheit von Privatdetektiven im Gulfhof zur Zeit des Brandes wirft auch viele Fragen auf.

Zum Inhalt von „Die Leiche auf dem Gulfhof“:

„Ich will Gewissheit haben, wessen Knochen dieses verfluchte Feuer ans Tageslicht gefördert hat!“ Feuerwehrsirenen reißen die Kommissarin Ruth Fasan mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Der Gulfhof der alteingesessenen Greetsieler Familie Gerod brennt lichterloh. Nachdem die Flammen gelöscht sind, soll eine Gutachterin im Auftrag der Versicherung prüfen, ob der Brand womöglich vorsätzlich gelegt wurde. Doch als die Gutachterin ein Loch im Boden genauer untersucht, blickt ihr ein menschlicher Totenschädel aus der Tiefe entgegen, und die Polizei Greetsiel hat einen neuen Mordfall! Muss die Geschichte der Familie Gerod neu geschrieben werden? Denn bisher stand nicht infrage, dass Polina Gerods Mann sich vor 20 Jahren mit dem Vermögen der Familie aus dem Staub gemacht hat. Nun gibt es keine Gewissheiten mehr, zumal noch eine zweite Möglichkeit existiert, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte. Außerdem fragen sich die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese, weshalb sich in dem zur Ferienunterkunft umfunktionierten Gulfhof zum Zeitpunkt des Brandes ausgerechnet zwei Privatdetektive einquartiert hatten …

„Die Leiche auf dem Gulfhof“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche auf dem Gulfhof“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0C4M17S7V sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-leiche-auf-dem-gulfhof-ostfrieslandkrimi-polizei_40938459-1.

Zum Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.