Im ostfriesischen Wybelsum wird der bekannte Immobilienhai Cornelius Grootmann erschossen, während er gerade beim Teetrinken war! Ist seine geplante Testamentsänderung der Grund für die Tat?

Eine ungewöhnliche Leiche mit Teetasse an der Hand, ein großes Vermögen und eine enterbte Familie – an Motiven, die verfolgt werden müssen, fehlt es in dem neuen Fall für die Kripo Emden nicht! Aber Kommissar Steen und sein Team ermitteln hartnäckig, um dem Mörder auf die Spur zu kommen.

Zum Inhalt von „Der Tote mit der Teetasse“:

Am Tatort im ostfriesischen Wybelsum bietet sich Kommissar Steen ein obskures Bild. Offenbar wurde Cornelius Grootmann beim Teetrinken überraschend erschossen, die Tasse baumelt noch an seinem Finger. Kurz zuvor hatte der bekannte Immobilienhai vor versammelter Familie die Bombe platzen lassen und verkündet, sein Erbe neu regeln zu wollen: Der Großteil sollte nun an die Person gehen, die ihm in den letzten Jahren am nächsten stand: seine Haushälterin! Ist ein Familienmitglied nach dem Treffen noch einmal zurückgekehrt, um die Testamentsänderung ein für alle Mal zu verhindern? Schließlich ist das Erbe beträchtlich: Cornelius Grootmann hatte als junger Mann die elterliche Landwirtschaft aufgegeben und war in den Jahrzehnten danach zu einem der reichsten Geschäftsleute Ostfrieslands geworden. Kommissar Steen und sein Team von der Kripo Emden entdecken allerdings noch weitere Mordmotive, denn mehrere Personen im Umfeld des Opfers scheinen die eine oder andere Leiche im Keller zu haben …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“, „Der Tote vom Großen Meer“, „Der Tote von Twixlum“, „Die Tote mit dem Buddelschiff“, „Der Tote im Torfschiff“, „Der Tote im Ferienhaus“, „Der Tote auf dem Katamaran“ und „Die Tote in Ostfriesland“ ist jetzt mit „Der Tote mit der Teetasse“ der zwölfte Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote mit der Teetasse“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote mit der Teetasse“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B09RN8ZYM4 sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-tote-mit-der-teetasse-ostfrieslandkrimi-kommissar-steen_37145944-1.

