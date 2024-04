Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Borkumer Entführung“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Ein verschwundenes Kind, eine Entführung vor aller Augen, ein Erpresserbrief und viele Verdächtige! Wo ist der kleine Felix? Die Borkumer Polizei ermittelt auf Hochtouren – denn die Uhr tickt!

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Dörte Jensen arbeiten die Kommissare Hansen und Jepsen rund um die Uhr, um einen vermissten Jungen zu finden und die Entführer festzunehmen. Doch im Umfeld des Kindes gibt es zu viele Verdächtige, die ein Motiv haben könnten. Und die Zeit läuft den beiden Ermittlern langsam, aber sicher davon!

Zum Inhalt von „Borkumer Entführung“:

»Felix ist weg!« Am Borkumer Strand verschwindet ein Kind vor den Augen seiner Stiefmutter. Die Inselpolizisten Ragnar Hansen und Jan Jepsen leiten sofort eine Suche nach dem kleinen Jungen ein – doch vergeblich. Wenig später erhalten die Eltern einen Erpresserbrief und wissen nun: Felix wurde entführt! Es gibt zahlreiche Verdächtige: Steckt die leibliche Mutter dahinter? Welche Rolle spielt der eifersüchtige Ex-Freund der Stiefmutter? Die Inselpolizisten arbeiten rund um die Uhr, aber die Ermittlungen laufen ins Leere – und die Zeit zerrinnt zwischen ihren Fingern … Aber es kommt noch schlimmer: Als eine geplante Lösegeldübergabe auf Borkum aus dem Ruder läuft, scheint das Leben des Kindes in höchster Gefahr …

Zur Reihe „Borkumer Polizei ermittelt“:

Rau wie die Nordsee, eigenwillig wie der Wind – der erfahrene Kommissar Ragnar Hansen passt einfach auf die Insel Borkum, wo er alles und jeden kennt. Vor allem muss für den passionierten Zigarrenraucher nicht alles immer streng nach Vorschrift gehen.

Sein junger, pflichtbewusster Kollege Jan Jepsen hingegen träumt insgeheim von der Großstadt und vom BKA. Die Stelle bei den »Schandarms«, wie man in Ostfriesland Polizisten nennt, sieht der Polizeiobermeister anfangs nur als Zwischenstation. Doch wenn man die Insel erstmal lieben lernt …

Ungefragte Unterstützung erhalten Hansen & Jepsen von der Borkumer Buchhändlerin Heike Gessner. Die Frau mit der geheimnisvollen Vergangenheit schreibt neben ihrem Job Krimis und orientiert sich dabei zum Leidwesen der Ermittler gerne an wirklichen Fällen auf der Insel. Allerdings geht sie den Borkumer Polizisten bei der Mörderjagd nicht nur mit ihrer Neugier auf die Nerven, sondern hat oft auch den entscheidenden Tipp parat …

„Borkumer Entführung“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Borkumer Entführung“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0CZV3P5CG sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/borkumer-entfuehrung-ostfrieslandkrimi-borkumer-polizei_43633157-1.

Zur Autorin:

Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Ostfrieslandkrimis möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

