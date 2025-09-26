Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig und ideal als Geschenk

Idealrahmen.de erweitert sein Sortiment: Neue Bilderrahmen mit Passepartout setzen Fotos und Poster stilvoll in Szene – vielseitig einsetzbar und perfekt als Geschenkidee.

_Fürstenwalde, September 2025_ – Der Onlineshop www.idealrahmen.de erweitert sein Sortiment: Ab sofort sind dekorative Bilderrahmen mit Passepartout erhältlich. Die neuen Modelle vereinen klassisches Design mit moderner Funktionalität und bieten die perfekte Lösung, um Fotos, Portraits oder Kunstdrucke stilvoll in Szene zu setzen.

Produkt-Highlights

Elegantes Design: Klassischer Fotorahmen mit dekorativem Passepartout für eine hochwertige Bildpräsentation.

Vielseitig nutzbar: Aufstellbar im Hoch- und Querformat sowie zum Aufhängen an der Wand geeignet.

Hochwertige Materialien: Stabile Verarbeitung mit bruchsicherem Glas oder Kunststoffglas für optimalen Schutz.

Individuelle Einsatzmöglichkeiten: Perfekt für Familienfotos, Portraits, Urkunden oder Kunstwerke.

Geschenkidee: Dank edler Optik eignet sich der Rahmen ideal als Präsent für besondere Anlässe.

Für jedes Zuhause der passende Rahmen

Die neuen Bilderrahmen sind in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Ob als Portraitrahmen für das Wohnzimmer, Galerierahmen im Büro oder Geschenk für Freunde und Familie – die Passepartout-Rahmen sorgen überall für ein stilvolles Ambiente.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Modelle sind ab sofort im Onlineshop unter www.idealrahmen.de verfügbar. Sie zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus und werden zuverlässig und sicher aus Deutschland geliefert.

Über idealrahmen.de

idealrahmen.de ist ein inhabergeführter Onlineshop mit Sitz in Fürstenwalde. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör spezialisiert. Mit einer großen Auswahl an Materialien, Größen und Designs richtet sich idealrahmen.de an Privatkunden, Künstler, Fotografen sowie Unternehmen, die Wert auf Qualität und Stil legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ideal Trend GmbH

Juri Mauch

Dr. Cupei Str 4

15517 Fürstenwalde/spree

Deutschland

fon ..: 030 – 417 67 291

web ..: https://idealrahmen.de/

email : info@idealrahmen.de

Idealrahmen.de ist ein spezialisierter Onlineshop für hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, stilvolle und langlebige Rahmenlösungen für Privatpersonen, Künstler, Unternehmen und Institutionen anzubieten – bequem online bestellbar und schnell geliefert.

Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Materialien wie Holz, Aluminium und Glas sowie viele verschiedene Formate – von klassischen Standardgrößen bis hin zu individuellen Sondermaßen. Neben rahmenlosen Cliprahmen finden Kunden auch moderne Designrahmen und passendes Zubehör für die perfekte Bildpräsentation.

Idealrahmen.de steht für Qualität, Zuverlässigkeit und ästhetisches Bewusstsein. Ziel ist es, Kunstwerke, Fotografien und Erinnerungen optimal in Szene zu setzen – mit dem passenden Rahmen als stilvollem Begleiter. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf persönliche Beratung, faire Preise und einen kundenorientierten Service.

Idealrahmen.de richtet sich sowohl an private Endkunden als auch an professionelle Abnehmer – darunter Fotografen, Galerien, Innenarchitekten, Agenturen, Schulen und Unternehmen.

Stärken & Alleinstellungsmerkmale:

Breites und gut kuratiertes Rahmensortiment

Hochwertige Materialien und Verarbeitung

Schnelle Lieferung aus Deutschland

Persönlicher Kundenservice

Faire Preise bei hoher Qualität

Pressekontakt:

IDEAL TREND GmbH

Herr Juri Mauch

Dr. Cupei Str 4 4

15517 Fürstenwalde/spree

fon ..: 03041767291

email : kontakt@idealtrend.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.