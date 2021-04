Bernhard Scherger beleuchtet in „Mein Leben – ein Schrei nach Gerechtigkeit und Liebe“ das Leben eines Charakters, über den jeder Mensch eine Meinung hat.

Der Autor schildert in seinem neuen Buch Jesus von Nazareth als Mensch seiner Zeit auf der Grundlage der historisch-kritischen Forschung und in der Form einer autobiografisch erzählten spannenden Geschichte. Seit 2000 Jahren streiten sich Menschen über die Frage wer Jesus von Nazareth eigentlich war. Viele Jahrhunderte haben seine Stellvertreter ihn in Dogmen eingemauert und sich an seine Stelle gesetzt. Der Autor lässt ihn aus dem Grab seiner Kirchen auferstehen, mit den Propheten aller Religionen auf die Erde zurückkommen und seine Botschaft der Liebe als universale Religion verkünden. Dieser Jesus erkennt das Glaubensgewand seiner Kirche heute als ebenso irreparabel verschlissen an wie damals seinen mosaischen Tempelglauben. Das kostete ihn das Leben. Heute würde es ihm nicht anders ergehen, sagt der Dichter Dostojewski.

Mit dem Leben und der Lehre dieses Jesus wird laut „Mein Leben – ein Schrei nach Gerechtigkeit und Liebe“ von Bernhard Scherger eine kopernikanische Wende im Glauben aller Religionen eingeleitet. Jesus hat jede selbstlose Liebe des Menschen zur wahren Religion erklärt. Was die Menschen in Liebe oder Selbstsucht den Geschöpfen und der Schöpfung antun, das tun sie dem verborgen anwesenden Gott an. Jesus offenbart in diesem Buch, dass es keinen allmächtigen Gott, sondern nur den ohnmächtigen, namenlosen „Ich-bin-da-Gott“ der Liebe, gibt. Das ist der neue universale Glaube, und darum geht es in diesem Buch.

„Mein Leben – ein Schrei nach Gerechtigkeit und Liebe“ von Bernhard Scherger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22327-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

