Künstler Steven Kern bereichert den Ascona Polo Cup 2025

Ascona am Lago Maggiore feiert das 15. Jubiläum mit Kunst, Herz und Inspiration

Der Ascona Polo Cup 2025 wird nicht nur sportlich, sondern auch künstlerisch ein Jubiläum der besonderen Art. Erstmals ist der Künstler Steven Kern mit seinen Werken vor Ort – und bringt eine Dimension in das Event, die weit über den Polosport hinausgeht. Mit einer Ausstellung abstrakter Contemporary Art und dem besonderen Engagement für eine Stiftung für Kinder verbindet Kern Kunst, Herzensanliegen und gesellschaftliche Verantwortung. Seine eindrucksvollen Bilder, darunter die spendenwirksamen Pferdeköpfe, setzen ein visuelles und emotionales Highlight, das perfekt zum Geist des Polo Club Ascona passt.

Steven Kern – Kunst als Herzensanliegen

Für Steven Kern ist Kunst mehr als Ausdruck – sie ist Haltung, Verantwortung und Inspiration. Sein Engagement für die Stiftung für Kinder zeigt, dass seine Werke nicht nur ästhetische Wirkung entfalten, sondern auch gesellschaftliche Bedeutung haben.

Mit dem Verkauf seiner kunstvoll gearbeiteten Pferdeköpfe konnte er bereits eine beachtliche Spendensumme erzielen – ein Zeichen dafür, wie Kunst Brücken schlagen und konkrete Hilfe leisten kann. Dass er nun beim Ascona Polo Cup 2025 seine Werke ausstellt, verbindet dieses Herzensanliegen mit einem Event, das selbst für Eleganz, Werte und internationale Strahlkraft steht.

Die Jubiläumsausgabe – ein Festival von Sport und Kunst

Der 15. Ascona Polo Cup ist mehr als ein sportliches Turnier. Er ist eine Bühne für Begegnungen, Inspiration und Werte, die Menschen aus aller Welt zusammenbringen. Mit Steven Kern erweitert sich die Jubiläumsausgabe um eine künstlerische Dimension: abstrakte Contemporary Art, die durch Farbbrillanz und Intensität besticht und dem Event eine neue Ausdruckskraft verleiht.

So verschmelzen in Ascona Sport, Gesellschaft und Kunst zu einem Erlebnis, das nachhaltig wirkt – auf dem Rasen ebenso wie in den Galeriebereichen des Turniers.

Kunst mit Anspruch – Farbbrillanz und Materialtreue

Die Werke von Steven Kern zeichnen sich durch höchste Materialqualität und einen aufwendigen Schichtaufbau aus. Bis zu zehn Lagen Farbe schaffen eine Tiefe, die den Bildern ihre unverwechselbare Intensität verleiht. „Farbbrillanz“ ist nicht nur ein Schlagwort, sondern der spürbare Ausdruck einer künstlerischen Haltung, die das Leben selbst als Quelle der Inspiration versteht.

Abstrakte Linien, farbintensive Flächen und ein moderner Contemporary-Stil machen jedes Werk zu einem Unikat. Inmitten der Atmosphäre von Ascona, dem Lago Maggiore und dem Polo Cup entfalten die Bilder ihre ganze Wirkung – stark, emotional und zeitgemäß.

Stimmen des Künstlers – Verantwortung trifft Inspiration

„Für mich ist es ein Herzensanliegen, beim Ascona Polo Cup 2025 dabei zu sein“, erklärt Steven Kern. „Meine Kunst lebt von Inspiration, Intensität und der Auseinandersetzung mit dem Leben. Dass ich durch meine Werke gleichzeitig einen Beitrag für Kinder leisten darf, ist für mich die größte Freude. Kunst soll nicht nur begeistern, sie soll auch bewegen.“

Dieses Statement zeigt: Steven Kern versteht den Ascona Polo Cup nicht als Ausstellungsort allein, sondern als Bühne für Werte und Botschaften, die Menschen verbinden.

Polo und Kunst – eine Begegnung von Ausdruck und Eleganz

Auf den ersten Blick scheinen Polo und Kunst zwei unterschiedliche Welten zu sein. Doch beide vereinen Anspruch, Eleganz und Leidenschaft. Im Polosport ist es die Dynamik von Pferd und Spieler, die Emotionen hervorruft. In der Kunst von Steven Kern sind es Farben, Formen und Intensität, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Verbindung von Sport und Kunst beim Ascona Polo Cup 2025 schafft ein Bild, das Ascona weit über die Schweiz hinausstrahlen lässt – als Ort, an dem Bewegung, Inspiration und Haltung zusammentreffen.

Ein Blick nach vorn – Kunst als bleibender Eindruck

Mit der Premiere von Steven Kern beim Ascona Polo Cup 2025 öffnet sich das Jubiläum für eine neue Dimension. Seine abstrakte Contemporary Art mit einzigartiger Farbbrillanz wird nicht nur während des Events ein Highlight sein, sondern auch darüber hinaus wirken.

Für die Gäste bedeutet dies: Polo erleben, Kunst entdecken und Werte spüren, die bleiben. Für die Stiftung für Kinder: wertvolle Unterstützung durch einen Künstler, der sein Talent in den Dienst einer guten Sache stellt. Und für Ascona selbst: ein weiterer Beweis, dass hier Tradition, Eleganz und Inspiration in perfekter Harmonie verschmelzen.

