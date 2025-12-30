Künstler für Weihnachtsfeier als Herzstück des Abends

Papier wird zu Kunst, Seifenblasen werden zu Weihnachtskugeln, Sand erzählt Geschichten – ein Abend, der zeigt, wie gute Künstler auf der Weihnachtsfeier Atmosphäre, Emotion und Erinnerung schaffen.

Künstler, die aus Weihnachtsfeier ein Erlebnis machen

Magdeburg. Die diesjährige Weihnachtsfeier der Plabis Ingenieursgesellschaft fand im traditionsreichen Hotel Ratswaage statt und bot den Mitarbeitenden einen festlichen Jahresabschluss in einem ebenso stilvollen wie atmosphärischen Rahmen. Die Veranstaltung verband kulinarischen Genuss mit einem bunten Showprogramm und setzte bewusst auf visuelle Erlebnisse, bei denen der Einsatz erfahrener Künstler für Weihnachtsfeier den roten Faden des Abends bildete.

Kunst statt Kitsch: Give-Aways mit Charakter

Bereits beim Eintreffen der Gäste wurde deutlich, dass der Abend unter einem besonderen gestalterischen Anspruch stand. Der Sektempfang wurde von Sabrina eingeleitet, die mit fröhlicher Origamikunst auf das Thema Weihnachten einstimmte. Als Künstlerin performte sie für diese Weihnachtsfeier in einem aufwendig gestalteten Papierkleid mitten im Raum und schuf live farbige Origami-Skulpturen. Sterne, Engel, winterliche Figuren und abstrakte Formen entstanden aus Papier und entwickelten sich Schritt für Schritt vor den Augen der Gäste. Die bunten Arbeiten wirkten leicht, verspielt und gleichzeitig präzise. Die Origamikunst war bewusst als Empfangsformat angelegt. Sie bot den Ankommenden Gelegenheit, stehen zu bleiben, zuzusehen und ins Gespräch zu kommen. Durch das Papierkleid wurde die Künstlerin selbst Teil der Inszenierung. Bilder vom Outfit der Papierkünstlerin kann man unter https://www.blubshow.de/showacts-events einsehen. Mit der Entscheidung, diese Künstler für die diesjährige Weihnachtsfeier zu buchen, lag die Unternehmensführung genau richtig. Sabrina setzte hier auf gute Unterhaltung, originelles Handwerk und sichtbare Präzision. Inhaltlich griffen die Motive klassische Weihnachtssymbole auf, interpretierten diese jedoch modern und farbenfroh.

Glanzvolle Seifenblasenshow für einen märchenhaften Weihnachtsmoment

Im Anschluss begab sich das Publikum in den festlich vorbereiteten Saal des Hotels Ratswaage, wo der Geschäftsführer der Plabis Ingenieursgesellschaft die Mitarbeitenden mit einer kurzen Rede herzlich begrüßte. Er blickte auf das vergangene Jahr zurück und würdigte das Engagement der Teams. Diese Ansprache leitete über zum nächsten Showact der Unterhaltungskünstler und bereitete den Auftakt für den besinnlichen Teil der Weihnachtsfeier. Denn nun betrat Blub die Bühne und präsentierte seine Seifenblasenshow, die thematisch an Weihnachten anknüpfte. Große, schillernde Seifenblasen schwebten durch den Raum, fingen das Licht ein und erinnerten in ihrer Form und Farbigkeit an Weihnachtskugeln. Die Blasen veränderten sich, verschmolzen miteinander oder platzten lautlos und erzeugten eine märchenhafte Stimmung. Der Künstler selbst erschien wie aus einem Märchen entsprungen in lila Outfit mit großem lila Zylinder. Als Künstler setzte Blub für Weihnachtsfeier hier bewusst auf Leichtigkeit und poetische Bilder. Ein Video der Seifenblasenshow und weitere Informationen zur Buchung der Künstler für Weihnachtsfeiern ist unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier zu finden. Der Seifenblasenkünstler formte Türme aus aufeinandergestapelten Kugeln und sogar mit Nebel gefüllte Seifenblasen. Die Gäste verfolgten diese Showeinlage sichtlich amüsiert und fühlten sich wieder in die Kindheit versetzt. Gerade diese Form der Unterhaltung zeigte, wie eine Showeinlage auf einer Weihnachtsfeier auch ohne Worte starke emotionale Bilder erzeugen kann. Die vergängliche Schönheit der Seifenblasen hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.

Vergängliche Bilder mit bleibender Wirkung

Als Nächstes erwartete die Geladenen ein üppiges Büffet im Foyer. Die kulinarische Auswahl reichte von klassischen warmen Speisen bis zu feinen Vorspeisen und Desserts. Das gemeinsame Essen bot Raum für Austausch und unterstrich den wertschätzenden Charakter der Veranstaltung, bevor das künstlerische Showprogramm fortgesetzt wurde. Denn nach dem Gaumenschmaus hatten die gebuchten Künstler einen weiteren künstlerischen Höhepunkt für die Weihnachtsfeier der Firma vorbereitet: die Sandmalerei-Show von Sabrina. In dieser Showeinlage, speziell für die Weihnachtsfeier entwickelt, arbeitete sie auf einer beleuchteten Glasfläche und zeichnete mit feinem Sand Bilder, die sich fließend ineinander verwandelten. Die Sandmalerei Künstlerin erzählte eine visuelle Geschichte mit Bezug zur Ingenieursgesellschaft und griff passende Themen auf. In dieser Darbietung spielte Sie mit einer eingängigen Geschichte und emotionalem Storytelling. Die Motive entstanden synchron zur Musik und wurden live projiziert. Besonders eindrucksvoll war die Art, wie sich die Bilder kontinuierlich weiterentwickelten. Als Künstlerin gelang es Sabrina, komplexe Unternehmensinhalte in eine klare, emotionale Bildsprache zu übersetzen, die von den Gästen der Weihnachtsfeier aufmerksam verfolgt wurde. Den Abschluss der Sandmalerei bildete ein speziell für das Unternehmen gestaltetes Schlussbild. In ihrem Showact für die diesjährige Weihnachtsfeier setzte Sabrina hier einen bewussten Schlusspunkt, der mit langem Applaus honoriert wurde.

Künstler für Weihnachtsfeier, die mehr erzählen als Worte

Die diesjährige Weihnachtsfeier der Firma im Hotel Ratswaage war ein voller Erfolg für die Organisatoren. Vom Origami Walking Act zum Empfang über das gemeinsame Essen, die Seifenblasenshow bis hin zur Sandmalerei Show entstand ein stimmiger Abend. Der gezielte Einsatz von Sabrina und Blub als Künstler für diese Weihnachtsfeier machte die Veranstaltung zu einem besonderen Jahresabschluss, der den Mitarbeitenden nachhaltig in Erinnerung bleiben dürfte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Künstler für Weihnachtsfeier Sabrina und Blub

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Künstler für Weihnachtsfeier

Sabrina und Blub stehen für visuelle Showacts auf Firmenveranstaltungen und Weihnachtsfeiern. Mit Origami, Seifenblasenshow und Sandmalerei schaffen sie atmosphärische Momente, die Unterhaltung mit Leichtigkeit verbinden und sich einer emotionalen Bildsprache bedienen.

Diese professionellen Künstler für Weihnachtsfeier heben Ihre Jahresabschlussfeier auf einen neuen Level. Buchen Sie beste Unterhaltung und originelle Showeinlagen für Ihren nächsten Event.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-veranstaltungen

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.