Komm und trau Dich – die neue Single von Hannes Lanz

Das ist kein Liebesschlager

Hannes Lanz präsentiert uns seine brandneue Single „Komm und trau dich“ und überzeugt nicht nur durch tanzbare Beats, sondern sendet auch eine wichtige Botschaft an seine Hörer.

Der Titel beschreibt die Geschichte eines Kindes, das erwachsen wird. Auf seinem Weg entwickelt es Träume und Hoffnungen, die es versucht wahr werden zu lassen. Doch auch in diesen Erfolgsgeschichten bedarf es der Unterstützung und der Motivation. Und genau das ist die Essenz von „Komm und trau dich“.

Hannes Lanz möchte vor allem eines vermitteln: „Glaubt an euch selbst und wagt es, eure Fähigkeiten zu entfalten. Jeder von uns trägt besondere Talente in sich und kann Großes erreichen, ohne dabei seine Menschlichkeit zu verlieren. Das ist von höchster Bedeutung.“

Die musikalische Kreation stammt aus der Feder des renommierten Hitproduzenten Hubert Molander.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 27.10.2023 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Hannes Lanz – Komm und trau Dich

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

Text und Musik: Hubert Olander

Mehr Infos zu Hannes Lanz gibt es bei ihm auf seiner Website und bei ihm in den sozialen Medien

Quelle: Büro Hannes Lanz

