KLIMTS KUSS – Eine immersive Geschichte – nun in Mainz!

Die immersive Kunstinstallation „KLIMTS KUSS – Spiel mit dem Feuer“ findet in der Alten Lokhalle in Mainz statt und präsentiert das Leben und Werk von Gustav Klimt auf innovative Weise.

Die fesselnde immersive Kunstinstallation „KLIMTS KUSS – Spiel mit dem Feuer“ feiert ihre neueste Station in Mainz. In der Alten Lokhalle wird vom 05. Dezember 2024 bis zum 02. März 2025 das Leben und Werk des österreichischen Jugendstilmeisters Gustav Klimt (1862-1918) in einer noch nie dagewesenen Form präsentiert. Dieses einzigartige Kunsterlebnis lädt Besucher:innen dazu ein, sich auf eine multimediale Reise durch die ikonischen Werke Klimts zu begeben, darunter sein berühmtes Gemälde „Der Kuss“. Tickets sind ab sofort bei reservix.de erhältlich.

Dank modernster Technologien und digitaler Effekte können die Gäste interaktiv in die Kunstwerke eintauchen und Teil der schillernden Welt Klimts werden. KLIMTS KUSS erzählt den Lebensweg des Künstlergenies – ein Spiel mit dem Feuer – als immersive Show. Bevor die Show beginnt, macht sie die Besucher:

innen mit den wichtigsten Stationen im Leben des Malers vertraut. Dank digitaler Effekte interagieren die Gäste mit Klimts Kunst und werden sogar selbst Teil seiner meisterhaften Gemälde. Beim anschließenden Showerlebnis tauchen die Besucher:innen vollständig in die Welt des Künstlers ein, wo Illusion zur Realität wird: Animationen und Projektionen, kombiniert mit Musik und akustischen Effekten, schaffen berauschende, ornamentale Farbwelten, die Klimt und sein Werk lebendig und spürbar machen.

Die Besucher:innen werden von den Stimmen einer zeitgenössischen Kunststudentin und Emilie Flöges, Klimts Lebensgefährtin und Muse, durch die Ausstellung geführt. Diese fiktiven Erzählerinnen bieten Einblicke in die Höhepunkte und Skandale von Klimts Karriere und hinterfragen die Darstellung von Frauen in seinen Werken.

Was ist neu in Mainz?

* Veranstaltungsort und Termine: Die Ausstellung findet in der Alten Lokhalle Mainz statt, vom 05.12.2024 bis zum 02.03.2025.

* Öffnungszeiten: Werktags von 10:00 bis 21:00 Uhr und am Wochenende von 09:00 bis 21:00 Uhr, mit speziellen Zeiten während der Feiertage und Schulferien.

* Ticketpreise: Die Preise variieren je nach Wochentag und Ticketart. Unter der Woche liegen die Preise zwischen 14 EUR (für Schulklassen) und 26 EUR (Flexticket), während am Wochenende die Preise leicht ansteigen.

Die immersive Show „KLIMTS KUSS“ bietet nicht nur ein tiefes Eintauchen in die Kunst und das Leben Gustav Klimts, sondern auch die Gelegenheit, die Rolle der Frau in der Kunst und Gesellschaft zu reflektieren. Eine Erfahrung, die Kunst, Technologie und Geschichte auf einzigartige Weise miteinander verbindet.

Tickets für die immersive Show „KLIMTS KUSS“ sind ab sofort unter reservix.de erhältlich.

