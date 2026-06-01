Kindertanz in München: Tanzhaus emotion bringt schon die Kleinsten ab 2 Jahren in Bewegung

Vom Mutter-Kind-Tanz ab 2 Jahren bis zum Hip Hop für Teenager – die Unterhachinger ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion fördert Kinder mit altersgerechten Tanzkursen.

Unterhaching. „Kinder, die in Bewegung sind, sind glückliche Kinder“ – nach diesem Leitsatz gestaltet das Tanzhaus emotion sein Kinderprogramm. Die Tanzschule im Münchner Süden bietet ein durchgängiges Konzept, das Kinder vom Kleinkindalter bis ins Jugendalter begleitet.

Die Kinderkurse im Überblick

– Mutter-Kind-Tanz (ab 2 Jahren): erste Bewegungserfahrungen gemeinsam mit Mama oder Papa.

– Kindertanz (ab 3 Jahren): spielerische Förderung von Rhythmusgefühl und Koordination.

– Dance Kids (ab 6 Jahren): choreografiertes Tanzen für Schulkinder.

– Kinderballett (ab 3 Jahren): Anmut, Haltung und Disziplin von klein auf.

– Hip Hop: coole Moves für Kinder und Jugendliche.

„Während die Kleinen tanzen, genießen die Eltern bei uns einen Cappuccino. Bewegung, Freude und ein bisschen Auszeit für die Familie gehören für uns zusammen.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Das Tanzhaus emotion ist als Partner der Kindertanzwelt auf altersgerechte Tanzpädagogik spezialisiert. Für besondere Anlässe bietet die Schule zudem eigene Kinder-Geburtstagsangebote an. Familien aus Ottobrunn, Neubiberg, Oberhaching, Riemerling und Grasbrunn schätzen die Nähe und das familiäre Ambiente.

Einen Überblick über alle Kinderkurse finden Sie unter Kindertanzkurse. Informationen zu Feiern und Events gibt es unter Kinder-Geburtstage.

ÜBER TANZHAUS EMOTION

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrkräfte sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

Tanzhaus emotion: Wo Tanzen zum Lebensgefühl wird

Das im Jahr 2006 von Thomas Wurmseder und Jo Marx gegründete Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München ist eine moderne, inhabergeführte ADTV-Tanzschule, die Professionalität mit einer familiären Wohlfühlatmosphäre verbindet. Getreu dem Motto „Tanzen ist Träumen mit den Füßen“ bricht das Konzept bewusst mit starrem Leistungsdruck und setzt stattdessen auf den puren Spaß an der Bewegung und ein innovatives, hochflexibles Kurssystem, das Kunden den Einstieg jeden Monat ermöglicht und wöchentliche, spontane Terminwechsel erlaubt. Das vielseitige Angebot in der Biberger Straße 91 reicht von kreativem Kindertanz ab drei Jahren über Hip-Hop für Jugendliche bis hin zu klassischen Gesellschaftstänzen, Hochzeitskursen und regelmäßigen Tanzpartys für Paare und Singles. Ein besonderes Highlight der Tanzschule ist die Expertise im Bereich moderner Trend- und Szenetänze wie Salsa, Discofox und insbesondere West Coast Swing, welcher hier teilweise sogar von Deutschen Meistern unterrichtet wird und das Tanzhaus emotion zu einer der Top-Adressen im Münchner Süden macht.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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