Sabrina Fröhlich lässt die Leser in „Kiara und das magische Einhorn“ tief in eine fantastische Welt eintauchen.

Lucky ist kein gewöhnliches Pony, das spürt Kiara sofort. Denn sie kann ihn in ein schneeweißes, glitzerndes Einhorn mit wunderschönen Flügeln verwandeln, das sie in eine ihr völlig unbekannte Welt bringt – die wunderschöne, fröhliche Feenwelt Nigina. Doch eine mysteriöse Krankheit breitet sich aus und droht das Reich der Feen zu vernichten. Natürlich will Kiara dabei nicht tatenlos zuschauen. Sie will etwas unternehmen und ihren eigenen Beitrag leisten. Doch kann es Kiara und ihrem magischen Einhorn, mit Hilfe ihrer Freunde und deren Stärken, wirklich gelingen die Feenwelt zu retten? Es beginnt ein zauberhaftes und spannendes Abenteuer, das die Leser immer tiefer in eine fantastische Welt eintauchen lässt.

Auf einfühlsame, märchenhafte Weise wird den Kindern in „Kiara und das magische Einhorn“ von Sabrina Fröhlich vermittelt, dass jedes Kind seine eigene besondere Persönlichkeit hat, mit seinen ganz individuellen Stärken. Das Buch wird durch einige Illustrationen passend ergänzt. Vor allem wird es junge Mädchen, die Pferde bzw. Einhörner lieben, ansprechen. Die Autorin wurde im Jahr 1983 als Älteste von drei Schwestern geboren und verbrachte ihre Kindheit im Rhein-Main-Gebiet. Später zog sie in den Taunus, um als Lehrerin Wirtschaft und Mathematik zu unterrichten. Schon in ihrer Jugend interessierte sie sich für das Schreiben von Kinderbüchern und begann schließlich im privaten Bereich Bücher für ihre Kinder zu schreiben.

„Kiara und das magische Einhorn“ von Sabrina Fröhlich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36191-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

