Thomas Kaczerowski schickt seinen Protagonisten in „Jones Arktischer Mohn“ auf eine Reise, in der er entdeckt, um was es in seinem Leben eigentlich gehen sollte.

Jones Klassenkameraden sagen über ihn, er sei ein Spinner, ein „Eso-Freak“, ein komischer Vogel. Andere sagen, er glaube, eine Verbindung zum Universum zu bekommen, zu etwas Höherem, zu mehr, als wir begreifen. Lise sagt, er sei ein besonderer Mensch, ein Mensch, der sehr sensibel für Dinge ist, die nicht jeder bemerkt. Eigentlich wollte Jone nur seine Morgenblätter, die er jeden Tag schreibt, zum Thema Intuition mit seiner Schulklasse teilen. Dass sich von diesem Tag an alles verändern würde, hatte er nicht erwartet. Entgegen jeder Vernunft entscheidet er sich kurzfristig und ohne die Erlaubnis seiner Eltern für eine Reise nach Norwegen zu seinem Freund Matt.

Die Polarlichter ziehen den Protagonisten des inspirierenden Romans „Jones Arktischer Mohn“ von Thomas Kaczerowski wie magnetisch immer tiefer in den Norden. Je weiter sich Jone von Zuhause entfernt, desto mehr lernt er sich selbst und die Geheimnisse des Lebens kennen. Dadurch erfährt er, worum es in seinem Leben eigentlich gehen sollte. Die fesselnde Geschichte von Thomas Kaczerowski präsentiert sich als eine bemerkenswerte Entdeckungsreise für Jung und Alt, der die Leser unterhält, aber auch inspiriert und zum Nachdenken über das eigene Leben anregt.

„Jones Arktischer Mohn“ von Thomas Kaczerowski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18084-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

