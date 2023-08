Jörg Döring Ausstellung vom 10. September bis 18. November

Am Sonntag, den 10. September um 11 Uhr wird in der Husumer Galerie Tobien eine Ausstellung mit Arbeiten von Jörg Döring eröffnet. Der Künstler wird zur Eröffnung anwesend sein.

Jörg Döring zählt zu den führenden Vertretern zeitgenössischer Pop-Art in Deutschland. Seit den späten 1990er-Jahren stellt er weltweit aus und wird durch 50 Galerien international vertreten. Der Künstler verwendet ein Crossover aus Ölmalerei, Siebdruck und Collagetechnik.

Döring setzt die medial bekannten Bilder und Versatzstücke in einen neuen künstlerischen Zusammenhang. Seine Motive entlehnt er aus dem Comic, Hollywood-Filmen, der Werbung, darunter sind Vintage-Cars, Varieté-Motive und Pin-Up-Girls sowie Heldinnen und Helden der Filmleinwand. Die collagierten Motive bezieht Döring aus gesammelten Rohmaterialien wie alten Magazinen, Fotos, Büchern, Belichtungsfilmen, Druckproben, Skizzen und vielem mehr.

Zu seinen Werkserien zählen auch Bilder mit Slogans und typografischen Wortkompositionen, Tags aus der Graffiti-Szene sowie Foto-Vintage-Prints. Das Collagematerial wird nicht digital bearbeitet, sondern im Original mit gemalter und gesprayter Farbe oder Spotlights aus Epoxidharz versehen. Die Farbgebung ist kontrastreich; teils werden Überbelichtungsstrukturen einbezogen, die den Arbeiten einen Retro- und Vintagecharakter geben.

Den bekannten Pop-Kunst-Charakter – provokante, oberflächliche und suggestive Motive, wie scheinbare Abziehbilder unseres Lebensstils, mit technisch reproduziertem Charakter – verbindet Döring mit dem Lifestyle der gegenwärtigen Industriegesellschaft. Die Motive strahlen Leichtigkeit, Verwegenheit und Freiheitsliebe aus. Die Farbigkeit erinnert an den psychedelisch geprägten Spirit der 1970er-Jahre. In der Verbindung von Fotografie und Malerei greift er auf die renommierten Pop-Art-Pioniere Andy Warhol und Robert Rauschenberg zurück.

Döring alias JD führt uns unsere Wünsche und Sehnsüchte vor. Diese erscheinen real und doch genauso irreal, künstlerisch-fiktiv und doch mit Wahrheitsgehalt zu sein, – Déjà-vus aus der Pop- und Kulturgeschichte, Kopfkino und Tagtraum. Vibes don´t lie. Enjoy the now.

weiter Informationen:

https://galerie-tobien.de/joerg-doering/

Öffnungszeiten

Montag – Freitag

10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag

10:00 bis 15 Uhr

