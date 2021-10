Nicole Biarnés schickt ihre Protagonistin in „Im Tanz der Zeit“ immer weiter in die Vergangenheit zurück.

Emma durchlebt nach dem Tod ihres Vaters eine schwierige Zeit. Sie lässt ihr Studium sausen und jobbt im Restaurant der Eltern an der Küste. Das kleine Restaurant liegt am Ende der Strandpromenade und nur wenige Touristen verirren sich dorthin. Das ist Emma auch mehr als recht so: Eine holländische Touristin ist der Grund, aus dem ihr Ex sie verlassen hat. Bald sollen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten. Während eines Gewitters verirrt sie sich im Montseny und reist unfreiwillig in der Zeit zurück. Bei dem Versuch nach Hause zurückzukehren, gerät sie immer tiefer in die Vergangenheit. Gerade als es scheint, dass Emma ihren Platz im mittelalterlichen Barcelona findet, nimmt ihr Leben erneut eine unerwartete Wendung.

Fans von Zeitreiseromanen, die sich im Mittelalter abspielen, werden den Roman „Im Tanz der Zeit“ von Nicole Biarnés nicht mehr aus der Hand legen können und sich schnell mit der Welt der Protagonistin anfreunden. Die kurzweilige Handlung verspricht viel Lesefreude und eine gute Prise Spannung.

Die Autorin Nicole Biarnés lebt seit über 20 Jahren in Katalonien, schreibt normalerweise über das Reisen und ist ein absoluter Geschichtsfreak. Ihr Wissen kam ihr beim Verfassen dieses Romans zugute und sorgt dafür, dass die Leser nicht nur unterhalten werden, sondern beim Lesen auch einige neue Dinge lernen.

„Im Tanz der Zeit" von Nicole Biarnés ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35819-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

