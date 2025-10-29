„Ich weiß was ich will“ meint musikalisch Sabrina Stern

Die schöne Stimme aus dem Westen

Sabrina Stern weiß ganz genau, was sie will! Immer Vollgas geben und das Leben in vollen Zügen genießen – auch wenn Sabrina seit einem Unfall 2017 auf Krücken geht, ist sie immer in Bewegung. Ihre neue Single „ich weiß, was ich will“ ist allerdings keine überdrehte Up-Tempo-Nummer, sondern ein Song mit einem durchgehenden Flow, wie man ihn im Pop-Schlager-Segment nicht so häufig findet: mit einer unaufdringlichen, aber klaren Botschaft.

Auf Social Media sind die Botschaft an ihre Fans seit langem ihre Clogs, die kultigen und komplett zeitlosen Holz-Schuhe, die sie von ultraflach bis High Heel in allen Varianten trägt. High Heels sind dabei ihr „Guilty Pleasure“ seit sie 15 war. „In der Schule haben mir alle gesagt, damit brichst Du Dir noch die Füße – ist mir nie passiert, auf Heels laufe ich bombensicher, nur barfuß bin ich dann vor ein paar Jahren kopfüber so die Treppe runter, dass mein linker Fuß seitdem Schrott ist. Aber inzwischen sind meine Krücken und ich Best Friends.“- sie liebt eben klare Aussagen und eine klare Wortwahl.

In den sozialen Netzwerken gilt sie seitdem als eine der erfolgreichsten Influencer und Content Creators. Und auch ihre Karriere nimmt sie seit 2017 mit eigenem Label- und Musikverlag selbst in die Hand. „Noch einmal 17“ hielt sich zuletzt fast ein Jahr in den Airplay Schlagercharts – ihre neue Single hat sie dann zusammen mit ihrem langjährigen Textdichter Andreas Ravenberg selbst geschrieben.

Für den Feinschliff und den besonderen Sound holte sie sich Thomas Lackmann von finalmusic mit ins Team. Zurücklehnen, reinhören und hoffentlich eine Sternstunde erleben!

Ab dem 31.10.2025 ist die Single überall in allen gängigen Shops erhältlich!

