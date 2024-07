Ich bin stark – der neue starke Schlager von Corinna Anders

Die neue Single ist da: »Ich bin stark« heißt der aktuelle Song von Corinna Anders.

Inspiriert aus einer Momentaufnahme ihrer Beziehung entstand dieser Song. Erneut zeigt Corinna Anders ihre kreative und emotionale Seite. »Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, was für ein unfassbar wertvolles Geschenk das Leben doch ist.« Eine Hymne an den Mann an ihrer Seite, der zugleich Insel und zu Hause verkörpert.

Die Lyrics und die Musik entstammen aus der gemeinsamen Zusammenarbeit mit André Stade, der Corinna Anders als gefragter Songwriter, Entdecker und Mentor 2023 zu ihrem Debütalbum »Gedankenspiele« verhalf.

»Ich bin stark« beschreibt die emotionale Reise einer Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich von nichts und niemandem von ihrem gemeinsamen Weg abbringen lassen. Mit einem Neuanfang und den Blick nach vorn gerichtet gibt die Single ihre ganz persönliche Vision an das Leben:

»Gib niemals auf… ich fang den Regen ein! … denn ich bin stark, wie Du …«

Ein Song für Sieger, denn wer wagt, der gewinnt!

Die Single ist auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar und bestimmt auch jetzt in Ihrem Airplay: „Ich bin stark“ – Corinna Anders

Corinna Anders – Ich bin stark (Radio-Version)

DE-F28-24-375-01 / 3:14

Ich bin stark (LP-Version)

DE-F28-24-375-02 / 3:31

Aus dem aktuellen Album «Gedankenspiele»

Music and Lyrics by Corinna Walter, André Stade

Publishing by JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Sandra Schmutzler

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14375

Distribution XENIA Records

by JAY KAY Event & Music

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Music

