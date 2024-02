Himmelsflieger – der neue Sound von Corinna Anders

Ein neuer, toller Titel

Corinna Anders startet mit ihrem Song »Himmelsflieger« in das neue Jahr 2024. Als Newcomerin blickt sie auf ein erfolgreiches Debüt als professionelle Sängerin zurück. Zielstrebig knüpft sie mit ihrem aktuellen Song an die bisherigen Veröffentlichungen mit Erfolgsproduzent André Stade an.

Die Inspiration zu diesem Song kommt wie erwartet aus Corinnas Hand. Wie bisher lässt die Sängerin lebensecht und klar Einblicke in ihre autobiografischen Erfahrungen zu und verbindet diese mit ihrer kraftvollen Sopranstimme zu einem Ohrwurm. Das Arrangement und der moderne Sound stimmen den Zuhörer auf eine hoffnungsvolle Himmelsreise ein.

Ganz alltägliche und zwischenmenschliche Diskrepanzen greift die Sängerin auf und führt den Zuhörer von »… weit weg vom Taktgefühl …« zu einem harmonischen »Miteinander«. Ein Wort zu viel, eine Unstimmigkeit und schon bauschen sich alltägliche Kleinigkeiten zu einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis auf. Hier zeigt Corinna Anders erneut, welchen Stellenwert sie auf die elementaren Grundwerte einer Beziehung legt. Wertschätzung und Vertrauen führen den Zuhörer zu einem Happy End: »Lass uns Himmelsflieger sein … wir sind Unendlichkeit … Schätze wie aus Gold … « – Konfliktbewältigung inbegriffen.

Eine mutmachende Mission für alle Menschen, die im Alltag zweifeln und eine Botschaft für jede zwischenmenschliche Beziehung, dass Aufgeben keine Option ist, wenn es um die LIEBE geht. Und dazu steht die talentierte Songschreiberin in allen Facetten ihrer Persönlichkeit.

Eine Beziehung lebt vom Wachstum, wie eine zarte Pflanze. Sie braucht Sicherheit, Vertrauen und Pflege. Viel zu oft vergessen wir im Alltag, dass auch Worte und Gesten die unscheinbar wirken, verletzen können und sich einen Weg in die Seele bahnen. Keiner ist davon ausgenommen, denn Leben ist Emotion.

Um die Leichtigkeit und die Kraft der Liebe zu spüren, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir liebevoll und emphatisch miteinander umgehen. Denn viel zu oft müssen wir im Leben mit unerwarteten Herausforderungen rechnen. Hier schärft Corinna Anders das Bewusstsein und die Dankbarkeit für den Stellenwert einer vertrauensvollen Beziehung.

Volles Risiko, bedingungslos und ohne Vorbehalte für die Schätze, die uns das Leben schenkt. Und genau das ist seit Jahrzenten auch der Schlager, verpackte Geschichten, die uns das Leben schreibt.

Startet mit Corinna Anders am 15.01.2024 voller Zuversicht in ein neues Jahr mit ihrem Song »Himmelsflieger«. Ein Song, der möglicherweise für dich goldwert ist.

ISRC: DE-F28-24-381-01 / 3:22

Music and Lyrics by Corinna Walter, André Stade

Publishing by JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Sandra Schmutzler

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14381

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.