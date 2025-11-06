Herz an, Welt aus – der neue Schlager von Simone Cerovina

Ein Lied mit einem starken Text

Das Leben gleicht einer Achterbahn – voller Höhen, Tiefen, Glücksmomente und harter Schicksalsschläge. Kaum jemand verkörpert diese Spannweite so authentisch wie Simone Cerovina. Als Singer-Songwriterin im Spannungsfeld zwischen Schlager, Deutschpop und Deutschrock verarbeitet sie in ihren Songs das, was sie selbst erlebt hat: mal gefühlvoll und sanft, mal rau und direkt. Anfang 2025 brachte sie ihre erste LP heraus, weitere Singles folgten. Aktuell führt sie mit ihrem Titel „Der Himmel muss warten“ die DD Top 100 Hitparade an. Am 7.11.2025 erscheint nun ihre neue Single „Herz an, Welt aus“.

Mit diesem Song spricht Simone Cerovina ein Thema an, das aktueller kaum sein könnte: Wie frei sind wir wirklich? In einer Gesellschaft, in der sich viele nach den Regeln der Algorithmen richten, in der aufgespritzte Lippen und künstlich vergrößerte Brüste mehr Aufmerksamkeit bekommen als echte Gefühle, entlarvt sie den schönen Schein. „Verpackung top, doch sonst ein Flop“ – eine klare Ansage gegen Oberflächlichkeit und Selbstinszenierung.

„Herz an, Welt aus“ ist mehr als ein Song. Es ist ein Appell, sich selbst treu zu bleiben, auf das eigene Herz zu hören und den Mut zu finden, die Welt um sich herum auch einmal auszuschalten. Eine Botschaft an all jene, die sich im Kreislauf von Likes, Trends und Hater-Kommentaren verlieren und wieder spüren wollen, was im Leben wirklich zählt.

Musikalisch schlägt der Song eine Brücke zwischen modernem Deutschpop und rockigen Elementen, getragen von einer eingängigen Melodie, die sofort im Ohr bleibt. Der Text ist kompromisslos ehrlich, gleichzeitig aber ermutigend – genau die Mischung, die Simone Cerovina ausmacht.

Auch dieses Mal hat Simone Cerovina wieder zwei Musikproduzenten der Spitzenklasse am Start, um den Song im Radio, wie auch auf der Tanzfläche, perfekt präsentieren zu können. Produzent Manfred Ernst zeichnet für die Radioversion verantwortlich. Über 1400 Künstler hat er in 35 Jahren produziert. Darunter Namen wie Bernd Clüver, Randolph Rose, Gunter Gabriel, Gaby Baginsky, Bata Illic und noch viele mehr.

Dominik Heinz produzierte die EDM-Version (Electronic Dance Music Version) des Titels. Er war als Künstler über 100 Mal in der ARD zu sehen, ist in mehr als ein Dutzend Ländern aufgetreten, und hat beim deutschen Rock und Pop Preis schon über 20 Preise gewonnen. Er hat Künstler wie Andre Steyer und Marie Winter fernsehreif gemacht und die ersten Songs und Videos von Frank André, dem Gewinner 2023 der Sommerhitparade der Sendung „Immer wieder Sonntags“, produziert und herausgebracht.

Kurz gesagt „Herz an, Welt aus“ ist ein Song für alle, die gute Musik und eingängige Melodien mögen, die Texte mit Tiefgang mögen und das Hamsterrad von Social Media hinter sich lassen und ihre eigene Meinung und innere Stimme wiederfinden wollen.

Quelle: Büro Domenik Heinz

