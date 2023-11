Ham se nicht ne Braut für mich – das flotte Cover von Dirk Dorian

Der Kulthit aus den 50ern in neuem Gewand

Nach dem großen Erfolg mit „Gurkenkalle“(dafür bekam Dirk Dorian einen Gold-Award von www.internetgold.de) hat Dirk Dorian mit dem Titel: „Ham Se nicht ne Braut für mich“ erneut einen großen Wurf gelandet. Der Titel stammt ursprünglich aus den 50er Jahren und wurde damals von Bully Buhlan gesungen.

Die Neufassung ist modern und im typischen Dirk Dorian Stimmungssound gemastert.

In der Rubrik Mallorca-Star und Oktoberfest belegte er im Oktober/September 2023 den 1. Platz bei der Internethitparade von Harry Fox (www,last-minute-showboerse.de).

Dirk Dorian ist ein gern gesehener Stimmungssänger bei Mallorca-Partys, Oktoberfest, Schützenfest und Karnevalsveranstaltungen.

Im nächsten Jahr wird er erstmals beim größten Oktoberfest, ausserhalb von Deutschland, auftreten – beim Oktoberfest in Blumenau, Brasilien.

Desweiteren ist eine große Tour für das 2. Quartal 2024 geplant. Buchen Sie Dirk Dorian für Ihr Event. Kontakt per Email: erfolgstrainer@gmx-topmail.de, hier kann man auch die brandneue CD bestellen.

Dirk Dorian, der König der Festzelte sorgt bei seinen Auftritten für Stimmung, Spaß und gute Laune.

Zu jeder Feier gehören Bier, Schnaps und Dirk Dorian.

Bei ihm jagt ein Hit den nächsten.

Dirk Dorian hat eine große Anzahl Fans, und es werden täglich mehr.

Dirk Dorian – Ham se nicht ne Braut für mich

Komponist : Heino Gaze

Texter: Heino Gaze

Label : Doriola LC100737

ISRC: DELK52332002

VÖ:30.10.2023

Quelle: Büro Dirk Dorian

