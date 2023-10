Grassimesse 2023: smow Designpreis erstmalig verliehen

Im Rahmen der Grassimesse 2023 wurde gestern erstmals der neu initiierte smow Designpreis vergeben. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wurde von der Jury zweigeteilt.

Der smow Designpreis wurde zum einen an ein erst 2017 gegründetes ungarisches Designduo namens „Line and Round“ und zum anderen an den Glaskünstler Cornelius Réer vergeben.

Das Designerpaar „Line and Round“, Annabella Hevesi und ihr Partner Gabor Bella, hatten als Wettbewerbsbeitrag Schrank und Leuchten ihrer Burnt Geometry Collection sowie ihre Peach Lounge Sessel eingereicht, mit denen sie einer modernen Ästhetik folgen und diese mit traditionellen Elementen der ungarischen Volkstracht verbinden.

Glaskünstler Réer folgt dem Anliegen, serielle Produktion mit dem gleichen Anspruch zu schaffen wie Unikate. Mit den eingereichten Arbeiten erweitert er sein Portfolio überraschend um Glasgefäße mit welliger Oberflächenstruktur, womit er aufgrund der energieeffizienten Produktion der Verteuerung der Energiepreise begegnet.

Insgesamt wurden zur Grassimesse 2023 sechs Arbeiten aus dem Bereich Möbel und Wohnaccessoires eingereicht. Statt des smow Gründers und Initiators des Designpreises, Jörg Meinel, der krankheitsbedingt verhindert war, überreichte den Preis smow Mitgründerin Martina Stadler an die talentierten Gewinner:innen. „Wir freuen uns, dass wir uns an der Förderung des Designnachwuchses beteiligen dürfen und so etwas zurückgeben können, wovon wir als Möbelhändler langfristig profitieren“, betonte Martina Stadler in ihrer Laudatio.

Jörg Meinel erklärte schon im Vorfeld: „Mit dem smow Designpreis möchten wir aufstrebende Designerinnen und Designer ermutigen und unterstützen, sich in der Welt des Interior Designs zu etablieren. Wir glauben an die Bedeutung von Innovation in dieser Branche. Wir freuen uns darauf, die Karriere der Preisträger:innen weiter zu verfolgen und Synergien für eine zukünftige Zusammenarbeit zu erkunden.“

Der Omnichannel Anbieter für Designmöbel smow ist eng mit dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst und seiner renommierten jährlichen Grassimesse verbunden, die sich international als Kunstausstellung und Verkaufsmesse einen Ruf erarbeitet hat. Als Teil dieser starken Verbindung betreibt smow auch den Museumsshop, der dem GRASSI angeschlossen ist. Hier finden Kunst- und Kulturinteressierte nicht nur Publikationen und Begleitartikel zu den aktuellen Ausstellungen, sondern auch eine breite Auswahl an Büchern, Kunsthandwerksprodukten, Accessoires und Geschenkartikeln. Als Fortsetzung dieses Engagements für die Förderung von Kreativität und Innovation in der Kunst- und Designwelt wurde von smow Anfang dieses Jahres der smow Designpreis ins Leben gerufen, der nun jährlich zur Grassimesse verliehen werden soll. Damit verfolgt das Unternehmen die Förderung von Nachwuchstalenten im Bereich Design weiter. Bereits 2005 sponserte smow einen deutschlandweiten Ideenwettbewerb für Architekturstudierende an der Bauhaus-Universität Dessau und engagiert sich als Förderer beim Internationalen Marianne Brandt Wettbewerb.

Wir gratulieren Annabella Hevesi, Gabor Bella und Cornelius Réer herzlich zu ihrem Erfolg und freuen uns auf die Fortsetzung ihrer vielversprechenden Arbeit im Bereich des Interior Designs.

Bildmaterial zur Preisverleihung, den Preisträger:innen und weiteren Beteiligten der Grassimesse sind hier zu finden: https://www.smow.de/presse/

Pressekontakt

smow – labelfarm GmbH

Spinnereistraße 7 // PF 106

04179 Leipzig

0341 2222 88 43

marketing@smow.de

Über smow

smow betreibt neben dem erfolgreichen Onlineshop für Designmöbel und Accessoires auch Einrichtungshäuser in 17 deutschen Städten sowie einen Schweizer Standort und realisiert komplexe Einrichtungsprojekte von der Planung bis zur Umsetzung und Nachbetreuung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

smow

Frau Antje Streuber

Spinnereistr. 7

04179 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341 22228843

web ..: https://www.smow.de/

email : marketing@smow.de

Pressekontakt:

labelfarm GmbH

Frau Antje Streuber

Spinnereistraße 7

04179 Leipzig

fon ..: 0341 22228843

web ..: https://www.smow.de/

email : marketing@smow.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.