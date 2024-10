Gott? Außerirdischer im Streitgespräch mit Lisa – Buchtipp für kurzweilige Lesestunden

Seien wir ehrlich: Keiner von uns, außer Lisa eben, hat je einen echten Alien gesehen. Freilich auch Gott nicht – oder doch?

Xenos, ein außerirdischer Forschungsreisender, muss nach einer Panne die Hilfe der Erdenbewohnerin Lisa in Anspruch nehmen. Sie beherbergt ihn für einige Tage. Die beiden werden miteinander vertraut und verwickeln sich kurz vor der Abreise des exoplanetarischen Gastes in ein Streitgespräch über Gott. Der Fremde ist neugierig, aber skeptisch. Lisa sieht sich veranlasst, ihren Glauben an Gott zu verteidigen. Xenos hält dagegen. Dank seiner informationstechnologischen Überlegenheit scheint er bald besser über die irdischen Verhältnisse Bescheid zu wissen als seine Gastgeberin, was diese in zusätzliche Bedrängnis bringt. Doch auch Lisa lässt sich nicht unterkriegen …

Die Debatte verläuft lebhaft, nicht immer bierernst, manchmal polemisch, aber immer in einer Atmosphäre der Sympathie vor dem Hintergrund einer außergewöhnlichen Begegnung. Mehr als die Meinungsverschiedenheit selbst macht dem ungleichen Paar am Ende der nahende Abschied zu schaffen. Dieses Buch richtet sich an:

· Leser, die es reizt, religiöse Überzeugungen im Lichte von Wissenschaft und Philosophie zu betrachten

· spirituell Suchende sowie deren (selbstkritische) Spötter

· irdische Atheisten gleichermaßen wie Menschen, die trotz allem an das Überirdische glauben (wollen)

· Romantiker, die glauben, dass Streiten auch verbinden kann, selbst über die Grenzen des bekannten Universums hinweg ;-)

Der Autor: Werner Haas hat Psychologie und Philosophie studiert, war viele Jahre tätig als Leiter einer psychologischen Beratungsstelle und ist mehrfacher Buchautor mit Publikationen in den Themenbereichen Erziehung, Kritik dubioser Psychotechniken und – unter dem Pseudonym „Theo Logisch“ – Religionskritik.

Werner Haas:

Lisa, Gott und der Außerirdische

Ein Streitgespräch der dritten Art

196 Seiten | TB | ISBN 978-3-943624-39-7 | 16,90 EUR

Angelika Lenz Verlag

Beethovenstraße 96 | 63263 Neu-Isenburg

06102 723509

info@lenz-verlag.de

