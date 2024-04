„Goldene Wolken“ sind musikalisch-mystisch bei Andrea Hager

Ein neues Lied aus dem Land der Sagen

Gefühle sind allein auf dem Weg, niemand bemerkt, dass etwas fehlt.

„Goldene Wolken“ stehen symbolisch für eine Freundschaft, welche man in einem goldenen Licht gesehen hat.

Manchmal lernt man einen Menschen kennen, schließt ihn ins Herz und gibt ihm einen hohen Stellenwert. Man vertraut darauf, dass der Andere genauso fühlt.

Eines Tages erkennt man, dies ist nicht der Fall. Es tut weh, zu spüren, dass die Freundschaft wohl eher unbedeutend war. Man wird einfach vergessen.

Letztendlich begreift man, dass alles, was man so geliebt hat, vielleicht schon immer ein Irrtum war. Die Erkenntnis schmerzt, hat aber auch etwas Positives.

Wahrheit tut weh, ist aber besser als eine Illusion.

Gefühle sind allein auf dem Weg.

Niemand bemerkt, dass etwas fehlt.

Tränen sind geweint, es tut weh,

was du geliebt hast, ist nicht mehr zu sehn.

Berührst du Goldene Wolken, der Glanz erlischt,

es bleibt nur das Mondlicht das Wahrheit ist.

Der Song „Goldene Wolken“ von Andrea Hager – E-Gitarre, Schlagzeug, gemixt mit den typischen Elementen von Andrea Hager´s Dark Light Emotions. „Goldene Wolken“ fliegen mit ihrer warmweichen Stimme im temporeichen Sound. Ein rockiger Mystik-Song, der sofort ins Ohr geht.

Titel: Goldene Wolken

Genre: Pop-Rock

Interpretin: Andrea Hager

Musik: Andrea Hager, Text: Andrea Hager

Vertrieb: MusicHub

Time: 03:00 Minuten

VÖ-Datum: 12.04.2024

ISRC: DEYX82191787

Quelle: Büro Andrea Hager

