Gemeinsam gegen Antisemitismus und für Solidarität – öffentliche Fotoaktion am 27.1.2026 in Hamburg

Am 27.1.2026 setzen Hamburgerinnen und Hamburger ein leuchtendes Zeichen der

Solidarität zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Die Stiftung Bornplatzsynagoge lädt zusammen mit der Künstlerin Valérie Wagner zu einer

öffentlichen Gedenkveranstaltung und Mitmachaktion am Internationalen Gedenktag für die Opfer

des Nationalsozialismus ein:

Am Dienstag, den 27. Januar 2026, findet von 16.15 bis 17.30 Uhr eine Kunstaktion gegen

Antisemitismus auf dem Joseph-Carlebach-Platz statt: Hamburgerinnen und Hamburger bilden

gemeinsam einen leuchtenden Davidstern aus Kerzen.

Die Aktion ist Teil des Kunstprojekts SEITE AN SEITE zur Sichtbarmachung jüdischen Lebens im

öffentlichen Raum und ein Zeichen der Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Hamburg.

Alle Beteiligten stehen Schulter an Schulter und halten Kerzen in den Händen.

Der Menschenstern wird von oben mit einer Drohne fotografiert. Diese Aufnahme ist die letzte von

insgesamt 6 Aktionen, die seit April an bekannten Orten in Hamburg stattgefunden haben.

Die Künstlerin Valérie Wagner hat das Projekt initiiert und umgesetzt. Die Ergebnisse werden im

Juni 2026 zur Triennale der Photographie in Hamburg ausgestellt. Es erscheint eine Publikation.

Nach der Foto-Aktion folgt eine kurze Ansprache zum Gedenken an die Opfer des

Nationalsozialismus. Als Abschluss wird der Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinde Hamburg

K.d.ö.R. das Gebet El male rachamin zum Gedenken an die Opfer der Shoa sprechen.

Ende der Veranstaltung: ca. 17.45 Uhr.

Bitte dunkle Kleidung tragen und zwei windfeste Kerzen mitbringen.

Gefördert durch die Behörde für Kultur und Medien Hamburg und unterstützt von der Stiftung

Bornplatzsynagoge, der Jüdischen Gemeinde Hamburg K.d.ö.R und Kinder vom

Bullenhuser Damm e. V.

Valérie Wagner hat als Stipendiatin des Studienwerks Villigst in London Fine Art studiert. Sie lebt und arbeitet seit 1992 als freie Fotografin und Künstlerin in Hamburg.

Im Zentrum von Valérie Wagners künstlerischem Schaffen steht der Mensch, seine Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt.

Ihre Projekte setzt sie als serielle Arbeiten um, die einem konzeptionellen Ansatz folgen.

Neben zahlreichen Ausstellungen und Veröffentlichungen wurde die Künstlerin mit Stipendien und dem Kunstpreis Ökologie ausgezeichnet.

