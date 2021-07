Finley Jayden Dao nimmt die Leser in „GEFÜHLsREGEN“ auf eine Achterbahn der Gefühle mit.

Diese neue Gedichte-Sammlung ist eine Seelenumarmung, damit die Finsternis zur Hoffnung wird. Die poetisch lyrischen Texte führen die Leser in die Tiefen der Sehnsucht auf der Suche nach der Liebe. Die Leser werden den Schmerz, die Melancholie und die Sehnsucht fühlen, die der Autor auf der poetischen Reise nach seiner ewigen Liebe durchlebt. Erst wenn die ewige Liebe gefunden wird, findet die Suche eine Heimat. Die Poesie-Texte werden ein inneres Echo auslösen und in einem Gefühlsmeer eintauchen lassen.

Die Sammlung „GEFÜHLsREGEN“ von Finley Jayden Dao beinhaltet u.a. die Gedichte „Lass mir den Moment“, „Verloren im Paradies“, „Verflucht“, „Narbenherz“, „Unendlich tief“ und „Tiefer als Liebe“. Insgesamt finden die Leser in der Gedichte-Sammlung 70 abwechslungsreiche und bewegende Gedichte. Der außergewöhnlicher Indie-Autor taucht in die Tiefen der Seele, wo die Sehnsucht zur Poesie und zum Ausdruck wird. Die Texte umgeben immer einen Hauch von Melancholie, Seelenschmerz und eine tiefe Sehnsucht nach Liebe. Der Autor ist ein Suchender, der seine Gefühle in poetischen Texte ausdrückt. Neben der gedruckten Form seiner Texte, drücken sich seine Texte bei eigenen Live Performance in Form von szenischen Lesungen auf kleineren Theaterbühnen aus.

„GEFÜHLsREGEN“ von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30865-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.