Gedanken sieht man nicht – die neue Single von Klaus Schlapper

Mit Siebzig Jahren noch kein Ende in Sicht

„GEDANKEN SIEHT MAN NICHT“ ist ein lustiger und eingängiger Song, der sich mit dem Thema beschäftigt, dass es manchmal besser ist, nicht zu wissen, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht.

Der Song ist ein echter Ohrwurm und hat einen lustigen Text der perfekt zum Thema passt. Das Ganze in 3 Strophen, wobei jede ein Volltreffer zur Titelaussage ist

Die Lieder welche Klaus Schlapper schreibt sind aus dem Leben gegriffen und beruhen auf wahre Geschichten. Sie bilden zusammen mit der von Klaus Schlapper selbst komponierten Musik jeweils einen wunderbaren Schlager.

Klaus Schlapper über sich:

Ich bin mittlerweile 70 Jahre alt und will aufzeigen, dass man auch im späteren Alter noch die Möglichkeit und Chance hat Neues zu wagen.

Ich habe das getan und zeige damit allen Oldies, dass es geht. Wer rastet der rostet!

Die bisherigen Erfolge mit meinen Liedern sind dafür der beste Beweis.

Liederauswahl: Heute, Angekommen und Raus in die Natur

Ich bin übrigens auch der Obmann unseres Seniorenbundes und liebe es für die Menschen in der 2. Lebenshälfte da zu sein.

Klaus Schlapper – Gedanken sieht man nicht

Label: Steiner Musik

Producer und Arrangement: Bruno Hosp und Vito Storione

VÖ-Datum: 11. Mai 2023

Musik unund Text: Klaus Schlapper

ISRC-Nr. AT- FFO 23 00503

Mehr Infos zu Klaus gibt es im Web unter www.schlappi.at und bei ihm auf Facebook

Quelle: Büro Klaus Schlapper

