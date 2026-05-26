Galerie SOUL OF AFRIKA feiert 4-jähriges Jubiläum in München

Zeitgenössische afrikanische Kunst, monumentale Skulpturen, Fashion Show und Afrobeat-Party prägen das Jubiläumswochenende der Galerie SOUL OF AFRIKA in München.

Zwei Tage afrikanische Kunst, Weltklasse-Skulpturen, Fashion Show und AfrobeatParty in der Lindwurmstraße.

Die Galerie SOUL OF AFRIKA feiert am 05. und 06. Juni 2026 ihr vierjähriges Jubiläum mit einem außergewöhnlichen Kulturprogramm, das zeitgenössische afrikanische Kunst, internationale Künstler, Mode und Musik zusammenführt. Kunst wird hier nicht isoliert präsentiert, sondern als lebendiger, transkultureller Dialog zwischen Disziplinen, Perspektiven und Ausdrucksformen verstanden.

Weltklasse-Skulpturen: Bryan Cusack reist Aus Südafrika an

Ein besonderer Höhepunkt des Programms ist die neue Ausstellung des südafrikanischen Bildhauers Bryan Cusack, der persönlich aus Durban nach München reist.

Cusack zählt zu den bekanntesten Künstlern seines Fachs und begeistert mit monumentalen Skulpturen aus Treibholz, gesammelt an den Küsten des Indischen Ozeans. Seine Werke befinden sich in internationalen Sammlungen, unter anderem besitzt Prinzessin Charlène von Monaco eine seiner Skulpturen.

Für das Jubiläum präsentiert Bryan Cusack eine neue exklusive Kollektion und gibt Einblicke in die Entstehung seiner Arbeiten. Seine Werke bewegen sich zwischen Natur, Transformation und materieller Erinnerung – und erzählen Geschichten von Herkunft, Zeit und Afrika.

Mode trifft Kultur: „Dirndl à l’Africaine“

Die Fashion-Show von Noh Nee setzt einen interdisziplinären Akzent und verbindet zeitgenössisches Mode-Design mit kulturellem Dialog. Unter dem Titel „Noh Nee meets Contemporary Design“ entsteht eine visuelle Erzählung über kulturelle Hybridität und stilistische Neudefinition.

Noh Nee interpretiert traditionelle afrikanische Stoffe neu und kombiniert sie mit klassischen Elementen des bayerischen Dirndls zu einer eleganten, zeitgenössischen Formsprache. Im Mittelpunkt steht das Spannungsfeld zwischen Herkunft und Gegenwart – und die Frage, wie kulturelle Identitäten in zeitgenössischen Designs neu definiert werden können.

Afrobeats, House und Gallery Vibes

Mit DJ Lino erweitert sich das Programm in die musikalische Dimension. Zwischen Afrobeats, House und internationalen ClubSounds entsteht eine Atmosphäre, in der Kunst, Musik und Begegnung ineinander übergehen.

Die Afterparty versteht sich nicht als Abschluss, sondern als Weiterführung des Abends – als Raum für Austausch, Inspiration und gemeinsames Feiern.

Programm zum Jubiläum der Galerie in München

Freitag, 05. Juni 2026

18:00 Uhr

Vernissage der neuen Bryan-Cusack-Kollektion

Persönliche Begegnung mit dem Künstler

Samstag, 06. Juni 2026

15:30 Uhr

Zweiter Teil der Vernissage

Ausstellung & persönliche Gespräche mit Bryan Cusack

19:00 Uhr

Fashion Show

„Noh Nee meets Contemporary Design“

Dirndl à l’Africaine trifft Contemporary Art

ab 20:00 Uhr

Afterparty mit DJ Lino

Afrobeats o House o Gallery Vibes

EINTRITT FREI

Begleitend werden ausgewählte Snacks sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke angeboten. Gäste erwartet außerdem der südafrikanische Welcome Drink „Springbok“.

VERANSTALTUNGSDATEN

05.-06. Juni 2026

Galerie SOUL OF AFRIKA

Lindwurmstraße 157

80337 München

Web: www.soulofafrika.com

Instagram: galerie_soulofafrika

Eintritt frei

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie SOUL OF AFRIKA GmbH

Herr Jürgen J. Groh

Senserstr. 4

81371 München

Deutschland

fon ..: 08955288568

web ..: https://soulofafrika.com/

email : info@soulofafrika.com

Die Galerie SOUL OF AFRIKA in München widmet sich seit 2022 der Förderung zeitgenössischer Kunst aus Afrika und der afrikanischen Diaspora. Mit Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und interdisziplinären Formaten versteht sich die Galerie als Plattform für internationalen Austausch und als Brücke zwischen afrikanischen Perspektiven und europäischem Publikum. Im Mittelpunkt stehen Gemälde, Skulpturen und Prints, die aktuelle gesellschaftliche, kulturelle und ästhetische Entwicklungen des zeitgenössischen Afrikas sichtbar machen.

Pressekontakt:

Galerie SOUL OF AFRIKA GmbH

Herr Jürgen J. Groh

Senserstr. 4

81371 München

fon ..: 08955288568

email : info@soulofafrika.com

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