„Star Wars“-Enthusiasten erleben bald eine Sonderausstellung in Deutschland, die faszinierende Einblicke und Sammlerstücke präsentiert.

Mehr als vier Jahrzehnte nach dem Erscheinen des ersten „Star Wars„-Films bleibt die Saga ein unaufhörliches Phänomen in der Popkultur. Während die epische Geschichte von Gut gegen Böse, von Jedi-Rittern und dunklen Lords viele Generationen fasziniert hat, gibt es immer noch verborgene Juwelen und überraschende Geschichten hinter den Kulissen, die selbst den engagiertesten Fans neu sein könnten. Hier sind fünf faszinierenden Fakten:

* Die unbekannte Originalstimme von Darth Vader: Während David Prowse die eindrucksvolle physische Präsenz Darth Vaders auf der Leinwand darstellte, war es James Earl Jones, der ihm seine berühmte Stimme lieh. Weniger bekannt ist, dass Prowse während der Dreharbeiten tatsächlich die Dialoge sprach, nur um später ersetzt zu werden.

* Finanzielle Herausforderungen bei „Das Imperium schlägt zurück“: Trotz seines riesigen Erfolgs musste George Lucas für „Das Imperium schlägt zurück“ persönliche Darlehen aufnehmen, um das Budget des Films zu decken, ein Risiko, das sich letztendlich auszahlte.

* Die doppelte Inspiration für Yoda: Der weise Jedi-Meister Yoda wurde nicht nur von Albert Einsteins charakteristischen Gesichtszügen inspiriert, sondern auch vom Aussehen seines Schöpfers Stuart Freeborn.

* Chewbaccas tierischer Ursprung: Der treue Chewbacca wurde von George Lucas‘ eigenem Hund Indiana inspiriert. Dieser Name wurde später auch für einen anderen legendären Charakter verwendet: Indiana Jones.

* Eine außerirdische Verbindung zu E.T.: In einer Senatsszene in „Die dunkle Bedrohung“ gibt es eine subtile Hommage an Steven Spielbergs „E.T.“, indem eine Gruppe von Aliens gezeigt wird, die den berühmten Filmfiguren ähnelt.

Die „Star Wars“-Saga bietet Fans nun eine besondere Erfahrung: „The Fans Strike Back®“, die größte STAR WARS Fan-Ausstellung weltweit, kommt nach Deutschland. Vom 28. April bis 07. Juli 2024 ist der Nåpoleon Komplex in Berlin Gastgeber dieses einzigartigen Events.

Diese von Fans kuratierte Ausstellung bietet mehr als 1.000 Sammelobjekte, darunter lebensgroße Figuren, Skulpturen, Fotos, Poster und Kostüme. Highlights sind unter anderem ein lebensgroßer Podracer, der Thron des Imperators, eine detailreiche Nachbildung der Kommandobrücke eines Sternzerstörers, ein maßstabsgetreuer Snowspeeder, eine umfangreiche R2-D2 Kollektion, eine Sammlung handgefertigter Lichtschwerter und ein interaktives Speeder Bike. Neben diesen beeindruckenden Exponaten bietet die Ausstellung eine Virtual-Reality-Erfahrung und zahlreiche Fotomotive für unvergessliche Momente.

„The Fans Strike Back®“ ist eine Hommage an das Erbe der STAR WARS Saga und bietet Fans aller Altersgruppen die Gelegenheit, die Magie der Serie hautnah zu erleben. Tickets für die Ausstellung sind ab sofort auf fansstrikeback.reservix.de erhältlich. Ermäßigte Preise sind für Familien, Schulklassen und Wochentagsbesucher verfügbar.

POA Events GmbH, ansässig in Frankfurt am Main, ist ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen und Veranstaltungstourneen spezialisiert hat. Zusätzlich betreibt die Firma auch Veranstaltungsstätten. Mit ihrer Expertise in der Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen hat sich POA Events GmbH als ein wichtiger Akteur in der Eventbranche etabliert.

