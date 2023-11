Fühl die Musik – der neue mystische Song von Andrea Hager

Ein Song mit einem Hauch Mysterium

Dieses Lied zu beschreiben, die Musik, die Komposition – es fällt schwer die richtigen Worte zu finden. Es ist einzigartig in der Umsetzung – eine Explosion von Flying Drums, eingebettet in einen abwechslungsreichen Sound. Fühl die Musik in einer stürmischen Flut über eine leichte Brise bis hin zum Orkan.

Rock, Schlager, Pop, Country, Volkstümlich, Heavy Metal, Klassik uvm.

Eines verbindet all die unterschiedlichen Genres gleichermaßen miteinander: MUSIK.

Ursprünglich als Instrumentalversion gedacht – hat Andrea Hager es geschafft den aufregenden Sound mit viel Gefühl zu vertonen. FÜHL DIE MUSIK – der Text erzählt, was Musik für uns alle bedeuten kann, wie groß die Wirkung auf unsere Gefühle ist. Töne, Klänge, Texte, all dies begleitet uns ein ganzes Leben durch Höhen und Tiefen. Musik hält uns am Leben und bringt Hoffnung.

Alle Songs von Andrea stehen unter dem Überbegriff: DARK LIGHT EMOTIONS und auch hier beschreibt sie (wie in all ihren Texten) tiefgründig und authentisch, was Musik für sie bedeutet, welche große Wirkung sie hat für Dunkelheit und Licht.

Musik, die dich am Leben hält

Sound begleitet deine Welt

Berührt Raum und Zeit

ein Freund, der bei dir bleibt

Ein stürmisches, episches Gesamtwerk – Lass dich berührn, Lass dich entführn:

Fühl die Musik und finde darin immer wieder die Kraft für dein Leben.

Andrea Hager – Fühl die Musik 4:03 Minuten

Musik: Andrea Hager, Tim Hemme

Text: Andrea Hager

Veröffentlichung/ Label: MUSIK HUB

ISRC: DEYX82172002

EAN: 34085885-001

VÖ: 03.11.2023

Smart-Link: listen.music-hub.com/uslpdh

Quelle: Büro Andrea Hager

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.