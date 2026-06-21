Francisco de Pájaro ist erster Preisträger von BOA.ART.Distinction

Neuer Kunstpreis von BOA.ART zeichnet den spanischen Künstler und Begründer von „Art Is Trash“ aus

Düsseldorf / Barcelona, 2026

Mit Francisco de Pájaro erhält der spanische Künstler und Begründer des internationalen Kunstprojekts „Art Is Trash“ die erste Auszeichnung des neu geschaffenen Kunstpreises BOA.ART.Distinction. Der Preis wird im Jahr 2026 erstmals vergeben und markiert zugleich den Auftakt von BOA – Beyond Ordinary Answers, einem interdisziplinären Projekt, das sich mit Wahrnehmung, Resonanz und Erkenntnis beschäftigt.

BOA.ART.Distinction soll künftig jährlich vergeben werden – jedoch nicht zwingend. Ausgezeichnet werden künstlerische Positionen, die nicht auf Zustimmung oder Marktlogik zielen, sondern bestehende Denk- und Wahrnehmungsmuster sichtbar machen und verschieben. Wird keine Position gefunden, die diesem Anspruch entspricht, bleibt der Preis unvergaben.

Die erste Auszeichnung geht an Francisco de Pájaro (*1970, Zafra, Spanien), der heute in Barcelona lebt und arbeitet. Unter dem programmatischen Titel „Art Is Trash“ verwandelt de Pájaro seit mehr als fünfzehn Jahren weggeworfene Gegenstände des urbanen Alltags in temporäre Kunstwerke. Müllsäcke, Matratzen, Kartons, Möbel oder Bauschutt werden durch wenige gestische Eingriffe zu Figuren und Wesen, die Passanten irritieren, zum Lachen bringen und ihre Wahrnehmung verändern.

„Francisco de Pájaro gelingt etwas Seltenes“, erklärt Dr. Michael W. Driesch, Jury-Vorsitzender von BOA.ART.Distinction. „Seine Arbeiten verschieben nicht nur den Blick auf Kunst, sondern auf die Kategorien, mit denen wir unsere Wirklichkeit ordnen. Sie stellen Fragen nach Wert und Wertlosigkeit, nach Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, nach Dauer und Vergänglichkeit. Damit berühren sie den Kern dessen, was BOA interessiert.“

Für die Auswahlkommission verkörpert de Pájaros Werk beispielhaft die Idee, dass Erkenntnis häufig dort beginnt, wo Gewohnheiten unterbrochen werden. Seine Arbeiten entstehen aus Materialien, die von der Gesellschaft bereits aussortiert wurden. Durch minimale Eingriffe verwandeln sie sich in Träger neuer Bedeutung. Was zuvor übersehen wurde, tritt plötzlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Diese Verschiebung von Wahrnehmung und Perspektive ist ein zentraler Bezugspunkt von BOA.

Die Vergänglichkeit seiner Arbeiten ist dabei kein Nebeneffekt, sondern Teil des Konzepts. Viele seiner Interventionen existieren nur wenige Stunden oder Tage, bevor sie von der Müllabfuhr entfernt werden. In einer Zeit, in der Kunst häufig als dauerhaftes Objekt, Investition oder Statussymbol betrachtet wird, setzt de Pájaro damit ein bewusstes Zeichen. Bedeutung entsteht nicht durch Besitz oder Dauer, sondern durch Wirkung.

Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und beinhaltet darüber hinaus einen Werkankauf von bis zu 7.000 Euro. Ergänzt wird die Auszeichnung durch die BOA-Trophy, ein eigens für den Preis entwickeltes skulpturales Objekt.

Mit der ersten Vergabe von BOA.ART.Distinction setzt BOA bewusst ein Zeichen für Kunst, die bestehende Gewissheiten hinterfragt und neue Perspektiven eröffnet. Die Wahl von Francisco de Pájaro versteht sich dabei nicht als Würdigung einer Karriere, sondern als Anerkennung einer künstlerischen Haltung, die seit vielen Jahren zeigt, wie Wahrnehmung verändert werden kann – mit den einfachsten Mitteln und oft dort, wo niemand hinsieht.

Über BOA – Beyond Ordinary Answers

BOA – Beyond Ordinary Answers ist ein entstehender Denk- und Resonanzraum für Menschen, die nicht nur nach Antworten suchen, sondern die Voraussetzungen hinterfragen wollen, unter denen Antworten entstehen. Im Zentrum stehen die Begriffe Awareness, Resonance und Transformation (ART). Kunst nimmt dabei eine besondere Stellung ein, da sie Formen der Erkenntnis ermöglicht, die sich nicht vollständig in Begriffen oder Modellen beschreiben lassen.

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MARAMAX art & culture e. V.: Der gemeinnützige Verein mit Sitz in der Düsseldorfer Carlstadt initiiert und fördert Projekte an den Schnittstellen von Kunst, Literatur und gesellschaftlicher Reflexion. BOA.ART ist sein aktuelles Hauptvorhaben.

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