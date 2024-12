Exklusive Kunst in den Alpen: Wie die Galerie Lovers of Fine Art Gstaad internationale Sammler begeisterte

In den Schweizer Alpen schuf Irène Schönholzer mit der Galerie Lovers of Fine Art einen einzigartigen Ort für Kunstliebhaber aus aller Welt.

Die von Irène Schönholzer gegründete Galerie Lovers of Fine Art in Gstaad zog 25 Jahre lang Kunstsammler aus aller Welt in die Schweizer Alpen. Mit einem exquisiten Programm klassischer und zeitgenössischer Moderne setzte die Galerie neue Massstäbe für die Präsentation hochkarätiger Kunst in einem alpinen Umfeld. Die strategisch günstige Lage am Gstaader Platz, umgeben von Luxusboutiquen, machte die Galerie zu einem natürlichen Treffpunkt für die internationale Elite. Schönholzer verstand es, die Exklusivität des Ortes mit der Exzellenz der Kunst zu verbinden und schuf damit eine einzigartige Plattform, die Sammler, Künstler und Kunstenthusiasten gleichermassen anzog.

Ein ungewöhnlicher Ort für Spitzenkunst

Gstaad, bekannt für seine exklusiven Luxushotels und Chalet’s, war nicht der offensichtlichste Ort für eine Galerie von Weltrang. Doch genau hier erkannte Irène Schönholzer eine einzigartige Chance, die Welt der Hochkunst mit der majestätischen Berglandschaft zu verbinden.

Die Vision: Kunst in die Berge bringen

Schönholzer, ursprünglich ausgebildete Cellistin, hatte die Vision, hochkarätige Kunst in die Alpen zu bringen. Sie erkannte das Potenzial, das in der Verbindung von exklusiver Kunst und dem malerischen Bergpanorama lag. Ihre musikalische Ausbildung hatte ihr ein tiefes Verständnis für Ästhetik und Harmonie vermittelt, das sie nun in die visuelle Kunst übertrug.

Die perfekte Lage und Atmosphäre

Die Galerie Lovers of Fine Art fand ihren Platz am Gstaader Platz, umgeben von Luxusboutiquen wie Louis Vuitton, Bulgari, Cartier und Hermès. Diese strategisch günstige Lage machte die Galerie zu einem natürlichen Treffpunkt für die internationale Elite, die Gstaad besuchte. Die Inneneinrichtung, gestaltet von einem renommierten deutschen Innenarchitekten, und ein ausgeklügeltes Beleuchtungssystem schufen eine Atmosphäre, die der Qualität der ausgestellten Werke gerecht wurde und die Sammler beeindruckte.

Das Ausstellungsprogramm: Weltklasse in den Alpen

Die Lovers of Fine Art Gstaad zeichnete sich durch ein hochkarätiges und vielseitiges Ausstellungsprogramm aus, das internationale Sammler anzog. Die Galerie präsentierte ein breites Spektrum der klassischen und zeitgenössischen Moderne und schuf damit einen Ort, an dem Kunstliebhaber Werke von Weltrang in einer intimen, alpinen Umgebung erleben konnten.

Meisterwerke der zeitgenössischen und klassischen Moderne

Zu den präsentierten Künstlern gehörten:

– Pablo Picasso

– Claude Monet

– Andy Warhol mit seinen ikonischen „Flowers“

– Jean Dubuffet und seine Art Brut

– Mark Rothko und seine farbintensiven Farbfeldmalereien

– Alberto Giacometti mit seinen charakteristischen schlanken Skulpturen

– Werke von Emil Nolde, Paul Klee und vielen anderen Meistern der Moderne

Die Galerie verstand es, diese Meisterwerke in einen Dialog mit der alpinen Umgebung zu setzen und damit neue Perspektiven auf bekannte Werke zu eröffnen.

Die Anziehungskraft auf internationale Sammler

Die Galerie Lovers of Fine Art wurde schnell zum Magneten für Kunstliebhaber aus aller Welt. Sie bot eine einzigartige Kombination aus Spitzenkunst und alpinem Flair, die in dieser Form einzigartig war.

Ein exklusiver Treffpunkt der Kunstwelt

Sammler aus Politik, Showbusiness und Hochfinanz machten die Galerie zu ihrem Treffpunkt. Die Möglichkeit, Weltklasse-Kunst in der intimen Atmosphäre eines Alpendorfes zu erleben, war für viele unwiderstehlich. Die Galerie bot nicht nur Kunst zum Kauf an, sondern schuf auch einen Raum für den intellektuellen Austausch und die Vernetzung von Kunstliebhabern.

Die Verbindung von Kunst und Lifestyle

Die Galerie verstand es meisterhaft, Kunst als integralen Bestandteil eines luxuriösen Lifestyles zu präsentieren. Dies sprach besonders jene Sammler an, die Wert auf ein ganzheitliches Kunsterlebnis legten. Die Galerie organisierte regelmässig exklusive Events, die Kunst, Kulinarik und alpine Kultur miteinander verbanden und so ein einzigartiges Erlebnis für ihre Klientel schufen.

Besondere Projekte: Kunst trifft Natur

Neben dem regulären Ausstellungsprogramm initiierte die Galerie auch besondere Projekte, die Kunst und Natur in einzigartiger Weise verbanden. Diese Projekte unterstrichen die Fähigkeit der Galerie, innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Das Michel Comte Projekt

Ein Highlight war die Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Schweizer Fotografen Michel Comte. Die Galerie realisierte das Projekt „Berner Alpen um Gstaad“, über welche sie das absolute Copyright verfügt. Comte schuf dabei atemberaubende Landschaftsaufnahmen durch Kunstfotografie, die die Schönheit der Region einfingen und gleichzeitig einen neuen Blick auf die vertraute Umgebung warfen.

Die Bilder aus dem Comte-Projekt fanden nicht nur Eingang in renommierte Kunstsammlungen und Museen weltweit, sondern schmücken auch die Wände des von GaultMillau Schweiz ausgezeichneten „Hotel des Jahres 2013“, The Alpina Gstaad. Dies zeigt, wie die von der Galerie initiierten Projekte nachhaltig zur kulturellen Identität Gstaads beitrugen und Sammler begeisterten.

Der Einfluss auf den Kunstmarkt

Die Galerie Lovers of Fine Art hatte einen signifikanten Einfluss auf den Kunstmarkt, insbesondere in Bezug auf die Präsentation und den Verkauf von Kunst in nicht-urbanen Umgebungen. Sie zeigte, dass hochkarätige Kunst nicht auf Metropolen beschränkt sein muss und eröffnete damit neue Möglichkeiten für Galerien und Sammler.

Neue Perspektiven für Sammler

Durch die Präsentation von Meisterwerken in einem exklusiven alpinen Umfeld schuf die Galerie einen neuen Kontext für die Betrachtung und den Erwerb von Kunst. Dies eröffnete Sammlern neue Perspektiven und Möglichkeiten, ihre Sammlungen zu erweitern und zu kontextualisieren.

Gstaad als Kunstdestination

Die Galerie trug massgeblich dazu bei, Gstaad als wichtigen Standort auf der Landkarte des internationalen Kunsthandels zu positionieren. Die von der Galerie organisierten Ausstellungen und Verkäufe beeinflussten Trends und Preise auf dem Kunstmarkt und festigten den Ruf Gstaads als Ort, an dem bedeutende Transaktionen stattfinden.

Das Erbe der Galerie Lovers of Fine Art

Obwohl die physische Galerie 2015 geschlossen wurde, wirkt ihr Einfluss weltweit bis heute nach. Die Galerie hat ein bleibendes Vermächtnis in der Kunstwelt hinterlassen, das weit über die Grenzen Gstaads hinausreicht.

Inspiration für die Kunstwelt

Die von der Galerie Lovers of Fine Art geschaffene Verbindung von exklusiver Kunst und alpinem Ambiente inspiriert bis heute Kunstliebhaber und Sammler weltweit. Sie hat gezeigt, dass Kunst keine Grenzen kennt und auch fernab der grossen Metropolen auf höchstem Niveau präsentiert und vermittelt werden kann. Dieses Konzept hat zahlreiche Nachahmer gefunden und zur Entstehung von Kunsträumen in ungewöhnlichen Umgebungen weltweit beigetragen.

Fortsetzung durch Private Art Dealing

Irène Schönholzer setzt ihre Tätigkeit als private Kunsthändlerin fort und nutzt dabei das über die Jahre aufgebaute Netzwerk. Sie vermittelt weiterhin exklusive Kunstwerke an Sammler weltweit und trägt so das Erbe der Galerie in die Zukunft. Ihre Expertise und ihr Gespür für die Bedürfnisse anspruchsvoller Sammler machen sie zu einer gefragten Beraterin in der internationalen Kunstwelt.

Die Galerie Lovers of Fine Art in Gstaad hat gezeigt, wie man erfolgreich hochkarätige Kunst in einem ungewöhnlichen Umfeld präsentieren und internationale Sammler begeistern kann. Durch die Verbindung von Spitzenkunst mit dem Charme der Alpen schuf sie ein einzigartiges Kunsterlebnis, das die Kunstwelt nachhaltig beeinflusste. Das Vermächtnis dieser aussergewöhnlichen Galerie lebt in der heutigen Kunstszene Gstaads und in den Sammlungen weltweit fort und inspiriert weiterhin Kunstliebhaber und Sammler auf der ganzen Welt. Die Geschichte der Lovers of Fine Art ist ein Beispiel dafür, wie Vision, Leidenschaft und unternehmerischer Geist die Grenzen des Möglichen in der Kunstwelt verschieben können.

