Ein neuer Stern am Himmel: Illustratorin Ella Marie André publiziert ihre Arbeiten

Ella Marie André Design Studio debütiert online und setzt damit ihren Startschuss zur eigenen Präsenz

Die talentierte digitale Illustratorin Ella Marie André, betritt die Online-Welt mit einer beeindruckenden Auswahl an digitalen Illustrationen, Grafiken und fotorealistischen Abbildungen.

André hat französische Wurzeln und einen Wohnsitz in Deutschland. Sie startet ihre eigene Präsenz im Netz mit einer einzigartigen Perspektive.

Ihre Arbeiten sind erstmalig auf u.a. auf der Plattform Redbubble.com verfügbar. In Social Media wie Instagram oder TikTok präsentiert sie ihre Kreationen einem internationalen Publikum. Ihre Bilder beeindrucken ebenso ästhetisch wie technisch.

Sie publiziert Rubriken „Für Kinder“, „Tierbabies“ oder „Worlds in Glas Domes“ aus ihrem Repertoire. Ein besonderes Highlight ihrer Arbeit ist ihr Charakter „Hopsi“, ein charmantes Katzenhäschen, das nicht nur auf ihren Arbeiten zu sehen ist, sondern auch die Hauptfigur in einem geplanten Kinderbuch darstellen wird. Bisher hat André ihre Fähigkeiten genutzt, um Kinderbücher für andere Autoren zu illustrieren, doch nun ist sie bereit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

André setzt in ihren digitalen Illustrationen und Grafiken auf eine Mischung aus Kreativität und technischem Know-how, um einzigartige und ansprechende Designs zu schaffen.

Sie fokussiert sich in ihren digitalen Illustrationen und Grafiken auf klare, ansprechende Designs, die eine breite Palette an Themen und Stilen abdecken und ihre Arbeiten, charakterisiert durch Detailgenauigkeit und eine frische Perspektive, sind ein vielversprechender Start in ihre digitale Karriere.

Ihre Designs, die von lebendigen Farben und klaren Linien geprägt sind, spiegeln eine frische und moderne Ästhetik wider. Ihre Arbeit zeichnet sich außerdem durch eine klare, detailreiche Darstellung aus, die sowohl in digitalen Medien als auch in gedruckten Formaten ihre Wirkung entfaltet.

Mit dem Schritt in die digitale Welt strebt André danach, ihre Reichweite national wie international aufzubauen und zu erweitern. Dies markiert den Beginn einer vielversprechenden Karriere für die junge Illustratorin. Zukünftige Pläne beinhalten weitere Online Auftritte sowie die Erweiterung ihres Angebots auf Online-Vertriebsplattformen.

